У Зеленського відповіли на пропозицію патріарха кирила про "перемир’я"

В Україні відповіли на гучну пропозицію путінського патріарха кирила про перемир’я на різдвяні свята 6 та 7 січня.

Радник глав Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter заявив, що РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я і виступає лише як пропагандист війни, і нагадав, що священнослужителі цієї церкви закликали до геноциду українців.

У зв’язку з цим в ОП пропозицію патріарха розцінили як можливу пастку.

"РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди", — зазначив Подоляк.

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