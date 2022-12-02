Колишній диякон РПЦ від імені уявної дружини закликав ґвалтувати українок (фото)

Обличчя вигаданої "дружини" Шульженок просто домальовує у фотошопі на фотографії із собою

У росії, в якій так сильно переживають за духовні скріпи, що забороняють футбольним коментаторам вимовляти імена футболістів, продовжують виникати не скріпні ситуації. То на великому красноярському підприємстві влаштують стриптиз перед заводчанами, то тепер колишній диякон РПЦ вигадав собі дружину і від її імені закликав ґвалтувати українок.

Йдеться про Павла Шульженка, який за даними Telegram-каналу "Baza", служив у церкві до середини 10-х років, поки його не позбавили сану за різкі висловлювання про Україну та фотографії з випивкою та грошима.

Після цього Шульженок захопився окультизмом, вигадав собі дружину (Моніку), яка раніше нібито перебувала у лавах Націонал-більшовицької партії, і від її імені веде телеграм-канал "ZVерства і точка" з описом "віримо у свиноріз".

У Telegram-каналі "Моніка" публікує пости із закликами ґвалтувати українок різними підручними засобами, а також загрожує блогерам із антивоєнною позицією. Учора, наприклад, загрожувала розправою блогеру Штефанову.

При цьому, як з’ясувала Baza, прототипом для Моніки послужила учасниця проекту "Танці" на російському телеканалі ТНТ Крістіна Кузьменко-Леваш. Повідомляється, що Шульженок просто домальовує її обличчя за допомогою фотошопу на фотографії із собою.

"Моніка — це тульпа колишнього диякона. Так називають уявних істот, з якими дружать свої творці. Шульженок не з чуток знає про тульпи — в "ВК" (соцмережі Вконтактє — Ред.) у нього навіть є група, присвячена тульповедінці", — йдеться в повідомленні.

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