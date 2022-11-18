Стриптиз для російських заводчан розлютив їх дружин: відео нестримного "свята" злили в мережу

Танці у касці відбувалися під пісню з фільму "Весна на Зарічній вулиці"

У росії вкотре затріщали швами всі духовні скріпи. На честь дня народження одного з великих місцевих підприємств, його керівництво вирішило заохотити своїх співробітників оголенкою. Відео із заходу вибігло до мережі. На опублікованих кадрах можна побачити, як молода дівчина повністю оголюється перед здивованим колективом заводу.

У пості до опублікованого ролика зазначається, що інцидент стався на території красноярського заводу з виробництва металоконструкцій "Сібсталь МК". Як пишуть місцеві ЗМІ, на підприємстві вже підтвердили факт стриптизу та розповіли, що всього дівчина виконала два номери на верстаті. В одному з них танцівниця в касці повністю оголилася під пісню із радянської кінокартини "Весна на Зарічній вулиці".

Невідомо, як відреагували працівники на такий подарунок, але, судячи з постів в інтернеті, їхнім близьким такий перформанс виявився не до душі. Так, за словами користувачки соцмережі, яка називає себе падчеркою одного з робітників, від побаченого вона була шокована.

"Щоп’ятниці мужиків будуть "тішити" такою виставою. Мама в шоці, та й загалом дружини. Це найогидніша мотивація у світі". — каже автор поста.

У коментарях до відео деякі користувачі зауважували, що справа відбувалася в країні зі "знаменитими традиційними цінностями".

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