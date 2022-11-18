Стриптиз для российских заводчан разозлил их жен: видео безудержного "праздника" слили в сеть

Танцы в каске происходили под песню из фильма "Весна на Заречной улице"

В росиии в очередной раз затрещали по швам все духовные скрепы. В честь дня рождения одного из крупных местных предприятий его руководство решило поощрить своих сотрудников обнаженкой. Видео с мероприятия утекло в сеть. На опубликованных кадрах можно увидеть, как молодая девица полностью оголяется перед изумленным коллективом завода.

В посте к опубликованному ролику указывается, что инцидент произошел на территории красноярского завода по производству металлоконструкций "Сибсталь МК". Как пишут местные СМИ, на предприятии уже подтвердили факт стриптиза и рассказали, что всего девушка исполнила два номера на станке. В одном из них танцовщица в каске полностью обнажилась под песню из советской кинокартины "Весна на Заречной улице".

Неизвестно, как отреагировали работники на такой подарок, но, судя по постам в интернете, их близким такой перформанс оказался не по душе. Так, по словам пользовательницы соцсети, которая называет себя падчерицей одного из рабочих, от увиденного она пришла в шок.

"Каждую пятницу мужиков будут "радовать" таким представлением. Мама в шоке, да и в целом жены. Это самая отвратная мотивация в мире". — говорит автор поста.

В комментариях к видео некоторые пользователи подмечали, что дело происходило в стране со "знаменитыми традиционными ценностями".

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