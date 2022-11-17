Бежавшие из Херсона россияне расстреляли своих: видео взбудоражило сеть

Не всем оккупантам удалось целыми добраться до берега

Во время спешного отступления с левобережья Херсонской области, оккупанты, по всей видимости, настолько боялись ВСУ, что видели украинских воинов даже в сослуживцах. Нагрудная камера одного из оккупантов запечатлела "friendly fire" момент.

На видео, опубликованном украинским общественным деятелем Сергеем Стерненко, можно увидеть, как один из отрядов российских солдат пытается эвакуироваться на правый берег реки Днепр. Убегая, рашисты решили повредить пришвартованные лодки, однако их действия были прерваны другим отрядом оккупантов. По героям видео был открыт шквальный огонь, а стреляющих не убеждали даже многократные крики "свои".

В результате успешной "операции своих не бросаем", ранение получил, по меньшей мере, один оккупант. На последних секундах видео можно услышать, как российский солдат кричит, что его ранило.

Неудачное бегство россиян вызвало массу обсуждений в сети. Украинцы иронично отреагировали, оставив соответствующие комментарии.

Напомним, ранее мы писали о том, что убегая из Херсона оккупанты оставляли даже вертолеты.

Также мы сообщали о том, что благодаря успешным отрицательным наступлениям россиян украинские воины продолжают пополнять автопарк ВСУ новыми видами вооружения.