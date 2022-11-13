Вернулся домой – ВСУ затрофеили первый вертолет, которым ранее завладели оккупанты

Бегущие с Херсонщины оккупанты бросили вертолет

В ходе успешного наступления на Херсонщине бойцы 28 отдельной механизированной бригады ВСУ имени рыцарей Зимнего похода смогли захватить вертолет. Как говорят сами бойцы, вероятнее всего, этот вертолет был ранее захвачен оккупантами, но теперь снова вернулся в ряды ВСУ.

Так был освобожден вертолет

Судя по очертаниям кабины, речь идет о вертолете Ми-8, который имеется на вооружении Украины и является старой, но вполне рабочей и эффективной техникой.

Вертолет был принят на вооружение в 1965 году, и с тех пор их было выпущено порядка 17 тысяч единиц, что делает его вторым по массовости в истории после американского "Апача". Сам Ми-8 имеет множество назначений и модификаций, в том числе вполне мирных.

В боевом варианте Ми-8 может нести до 64 неуправляемых ракет, до 1100 кг бомб, пулеметное вооружение, гранатометы и прочее.

В зависимости от модификации, Ми-8 имеет экипаж в 2-3 человека, способен нести до 30 человек, имеет нормальный взлетный вес до 11 тонн и максимальный в 13,5 тонн, максимальную дальность полета до 1300 км при дополнительных баках и 800 км без них, нормальный потолок в 6000 метров и скорость до 280 км.

До начала российского вторжения в Украину наша страна имела более 30 Ми-8.

При этом даже новейшие российские вертолеты вроде Ка-52 мало что могут противопоставить ВСУ, и число таких машин, сбитых в Украине, уже превысило два десятка.