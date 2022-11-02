Российская "ночная бабочка", оскорблявшая украинцев, пропала без вести в Германии: подробности

Россиянка не выходит на связь с середины октября

Россиянка Юлия Прохорова, набросившаяся на украинок в Австрии, перестала выходить на связь. Загадочное исчезновение представительницы "русского мира" в Германии произошло еще после обысков по месту ее проживания -14 октября.

Как пишут российские средства массовой пропаганды, прокуратура города Ладсхут подозревает её в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев. И сейчас Прохорова якобы может находиться под стражей. Вероятнее всего, это связано с многочисленными оскорбительными выходками в сторону наших граждан. К примеру, 9 мая, женщина решила станцевать "Калинку", тем самым насмехаясь над нашими согражданами, бежавшими от войны. РосСМИ отмечают, что после данной выходки пропавшей стали поступать угрозы.

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Нападение россиянки на украинок

Хотя, возможно, исчезновение Прохоровой и не связано с украинцами. Быть может, правоохранители заинтересовались её способом заработка или легальностью проживания в Германии. Напомним, ранее издание "Знай", ссылаясь на расследование одного из пользователей соцсетей, сообщало что данная россиянка проживает в Германии нелегально, а средства на существование добывает с помощью древнейшей профессии.

Так что не исключено, что связь пропажи женщины с немецкими правоохранителями является надуманной российскими СМИ, а сама женщина просто заработалась и вскоре объявится сама.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Швеции россиянка набросилась на украинку с оскорблениями. Однако после огласки инцидента женщину наказали.