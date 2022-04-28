У Швеції покарали росіянку, яка називала українців "фашистами" та зривала прапори: подробиці

Жінка назвала українців "тухлими фашистами"

Жінкою, яка у шведському Стокгольмі зривала українські прапори з російського посольства, виявилася росіянка Євгенія Карлссон (дівоче прізвище — Денисова). За ганебну поведінку її звільнили з роботи.

Про це повідомляє видання "Север.Реалии".

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Нагадаємо, що інцидент стався 25 квітня у Стокгольмі. На відео потрапила літня жінка, яка зривала та кидала на землю українські прапори, які небайдужі шведи вивішали на російському посольстві у знак підтримки Україні. Коли до жінки підійшла українка Ольга Кайда із запитанням про її вчинок, зловмисниця накинулася на неї з образами.

Літня пані заявила, що вона розкидає не українську символіку, а "фашистську". Українців же жінка назвала "тухлими фашистами, які вийшли з російського народу". А дівчині, яка знімала її на відео, почала погрожувати побиттям та словесно принижувала.

З'ясувалося, що жінку звати Євгенія Карлссон. Вона уродженка російського Санкт-Петербурга, однак до Швеції переїхала у 1990-х роках. Жінці 64 роки і вона до останнього часу була викладачкою у школі Lernia.

Після розголосу інциденту у засобах масової інформації, адміністрація школи, де викладала жінка, заявила, що її було звільнено.

"Нам стало відомо про відео, на якому співробітник Lernia словесно накидається на іншу людину. Хочемо уточнити, що людина, яка так висловлюється, в цей час не перебуває на службі й не повернеться на роботу в Lernia. Ми рішуче дистанціюємося від тієї образливої думки, яку висловлює на відео ця людина", — повідомили у навчальному закладі.

Варто зазначити, що Карлссон критикувала навіть місто, у якому вона живе. В одній з публікацій у Facebook про Стокгольм вона написала наступне: "Слизько-темно-холодно – це про це місто, де я живу останні двадцять шість років. І знаєте що? Воно ніколи мені не подобалося. Ніколи. Я його не люблю. І знаю, що ніколи з нього не поїду".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині росіянин з фомкою накинувся на українця через те, що на автомобілі був синьо-жовтий прапор.