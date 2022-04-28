Рус

У Швеції покарали росіянку, яка називала українців "фашистами" та зривала прапори: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
344
Росіянка Євгенія Карлссон відзначилася ганебною поведінкою у Швеції Новина оновлена 28 квітня 2022, 23:26
Росіянка Євгенія Карлссон відзначилася ганебною поведінкою у Швеції

Жінка назвала українців "тухлими фашистами"

Жінкою, яка у шведському Стокгольмі зривала українські прапори з російського посольства, виявилася росіянка Євгенія Карлссон (дівоче прізвище — Денисова). За ганебну поведінку її звільнили з роботи.

Про це повідомляє видання "Север.Реалии".

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Нагадаємо, що інцидент стався 25 квітня у Стокгольмі. На відео потрапила літня жінка, яка зривала та кидала на землю українські прапори, які небайдужі шведи вивішали на російському посольстві у знак підтримки Україні. Коли до жінки підійшла українка Ольга Кайда із запитанням про її вчинок, зловмисниця накинулася на неї з образами.

Літня пані заявила, що вона розкидає не українську символіку, а "фашистську". Українців же жінка назвала "тухлими фашистами, які вийшли з російського народу". А дівчині, яка знімала її на відео, почала погрожувати побиттям та словесно принижувала.

З'ясувалося, що жінку звати Євгенія Карлссон. Вона уродженка російського Санкт-Петербурга, однак до Швеції переїхала у 1990-х роках. Жінці 64 роки і вона до останнього часу була викладачкою у школі Lernia.

Після розголосу інциденту у засобах масової інформації, адміністрація школи, де викладала жінка, заявила, що її було звільнено.

"Нам стало відомо про відео, на якому співробітник Lernia словесно накидається на іншу людину. Хочемо уточнити, що людина, яка так висловлюється, в цей час не перебуває на службі й не повернеться на роботу в Lernia. Ми рішуче дистанціюємося від тієї образливої думки, яку висловлює на відео ця людина", — повідомили у навчальному закладі.

Варто зазначити, що Карлссон критикувала навіть місто, у якому вона живе. В одній з публікацій у Facebook про Стокгольм вона написала наступне: "Слизько-темно-холодно – це про це місто, де я живу останні двадцять шість років. І знаєте що? Воно ніколи мені не подобалося. Ніколи. Я його не люблю. І знаю, що ніколи з нього не поїду".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Німеччині росіянин з фомкою накинувся на українця через те, що на автомобілі був синьо-жовтий прапор.

Теги:
#Швеція #Стокгольм #Відео #Прапор України #Росіянка
Росія поцілила ракетою по новобудові
В регіонах
Ракетний удар по Києву: нові подробиці та фото наслідків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росія поцілила ракетою по новобудові
Ракетний удар по Києву: нові подробиці та фото наслідків
Дата публікації
Категорія
Палата представників США підтримала ленд-ліз для України
США проголосували за ленд-ліз для України: що це означає
Дата публікації
Категорія
Президент США
Фантастична допомога Україні та погані новини для Росії: головне з виступу Байдена
Дата публікації
Категорія
Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні
Байден анонсував удар по російським олігархам - активи продадуть, а гроші направлять Україні
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть росії понад 2 місяці
Війна - день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал