Переселенець із Донецька Сергій Косяк утихомирив старого путініста

У суботу, 2 березня, у Німеччині на українця Сергія Косяка – пастора євангельської церкви – напав з фомкою неадекватний росіянин.

Про це Косяк розповів на своїй сторінці у Facebook.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами українця, на перехресті росіянин заблокував його машину, дістав із багажника фомку і вирішив "провчити" — мабуть, за український прапор, який висить на авто Косяка.

"Я ніжно, що б не пошкодити "любителя русЬкого міра" посадив його в його ж автомобіль, від куди він кілька разів намагався вилізти, і мені довелося його притримати на сидінні, щоб він у пориві гніву не розбив собі лоба о дверний отвір", – розповів Сергій Косяк.

Після інциденту українець написав заяву до поліції.

Переселенець із Донецька Сергій Косяк – пастор євангельської церкви. За свою проукраїнську позицію 2014-го потрапив у полон. Вибравшись, став допомагати мирним мешканцям на лінії фронту. Декілька років тому він переїхав до Німеччини, де допомагає українським біженцям.

Сергій Косяк

В самій Україні ті самі росіяни гинуть як мухи. Нагадаємо, що на 37-й день військового протистояння російська армія втратила в Україні близько 17,8 тисяч солдатів і офіцерів, а також понад 630 танків. Зазначимо, що російські окупанти не втомлюються кидати чи власноруч знищувати свою техніку.

Раніше повідомлялось, що на тлі масового відходу світових брендів росіяни побігли скуповувати в магазинах "залишки західної розкоші". Так, серед інших з рф пішов і найпопулярніший меблевий бренд IKEA, в чиї магазини відразу ж вишикувалися кілометрові черги з росіян. Відомий білоруський блогер Максим Мирович показав фото гігантських черг у російських магазинах IKEA, порівнявши їх із тим, що відбувалося при "совку".