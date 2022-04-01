Росіяни палять свою техніку, видаючи її за "підбиту українську" (аудіо)

Рашисти створюють видимість своїх "успіхів" в Україні

Україна продовжує успішно протистояти російським окупантам другий місяць поспіль. Звучить дико, але військовослужбовці рф готові навіть до того, щоб створити хоча б видимість своїх "успіхів" на українській території.

Записом перехопленої розмови рашистів поділилися в СБУ.

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На нових перехопленнях чути, як російський командир ставить підлеглим завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів". Однак окупанти не можуть знищити свою гаубицю ні з гранатомета, ні з вибухівкою.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни… Давайте побыстрее!", — невдоволено каже командир.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що станом на 1 квітня росіяни вже втратили близько 17700 осіб особового складу, 625 од. танків, 1751 од. бойових броньованих машин та багато інших "іграшок" армії рф.

Крім того, з України почали тікати союзники кремля, а російські військові в цей час втрачають ще більше раніше зайнятих позицій, але не залишають спроб взяти Київ, Чернігів, Ізюм та Донбас.