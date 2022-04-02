Укр

В Германии россиянин набросился на украинца с монтировкой, но что-то пошло не так: видео из регистратора

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Неадекват из россии напал на волонтера из Украины Новость обновлена 02 апреля 2022, 21:08
Неадекват из россии напал на волонтера из Украины

Переселенец из Донецка Сергей Косяк усмирил старого путиниста

В субботу, 2 марта, в Германии на украинца Сергея Косяка — пастора евангельской церкви — напал с монтировкой неадекватный россиянин.

Об этом Косяк рассказал на своей странице в Facebook.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам украинца, на перекрестке россиянин заблокировал его машину, достал из багажника монтировку и решил "проучить" — видимо за украинский флаг, который висит на авто Косяка.

"Я нежно, что бы не повредить "любителя русЬкого мира" усадил его в его же автомобиль, от куда он несколько раз пытался вылезти, и мне пришлось его придержать на сиденье, что бы он в порыве гнева не разбил себе лоб об дверной проем", — рассказал Сергей Косяк.

После инцидента украинец написал заявление в полицию.

Переселенец из Донецка Сергей Косяк — пастор евангельской церкви. За свою проукраинскую позицию в 2014-м попал в плен. Выбравшись, стал помогать мирным жителям на линии фронта. Несколько лет назад он переехал в Германию, где помогает украинским беженцам.

Сергей Косяк
Сергей Косяк

В самой Украине те же россияне гибнут как мухи. Напомним, что на 37-день военного противостояния российская армия потеряла в Украине около 17,8 тысячи солдат и офицеров, а также больше 630 танков. Отметим, что российские оккупанты не устают бросать или собственноручно уничтожать свою технику.

Ранее сообщалось, что на фоне массового ухода мировых брендов россияне побежали скупать в магазинах "остатки западной роскоши". Так, среди прочих из россии ушел и популярнейший мебельный бренд IKEA, в чьи магазины сразу же выстроились километровые очереди из россиян. Известный белорусский блогер Максим Мирович показал фото гигантских очередей в российских магазинах IKEA, сравнив их с происходящим при "совке".

Теги:
#Германия #Украинцы #Россияне
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