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Штурмы магазинов возвращаются: в сети сравнили фото очередей в россии и СССР

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Россияне сметают с полок магазинов "остатки роскоши" Новость обновлена 31 марта 2022, 12:09
Россияне сметают с полок магазинов "остатки роскоши"

Для россиян искусственные листья из IKEA важнее войны, которую развязала их страна

На фоне массового ухода мировых брендов из рф россияне отчаянно побежали скупать в магазинах "остатки западной роскоши". Так, среди прочих из россии ушел и популярнейший мебельный бренд IKEA, в чьи магазины сразу же выстроились километровые очереди из россиян. Известный белоруский блогер Максим Мирович показал фото гигантских очередей в российских магазинах IKEA, сравнив их с происходящим при "совке".

Снимки он опубликовал в своем блоге.

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"На кассах, где всегда стояло по 3-4 человека, образовались огромные очереди из желающих урвать последние остатки "западного благополучия". Всё как в СССР, в котором советские граждане выстаивали километровые очереди за батончиками "Марс" и "Сникерс". С единственной лишь разницей, что в 1990-м мы наблюдали приход западных брендов на российский рынок, а сейчас наблюдаем их конец", — пишет блогер.

Он посмеялся над россиянами, которые настолько испугались закрытия магазинов, что начали скупать даже самые, казалось бы, бесполезные вещи.

"После объявления о закрытии IKEA россияне массово пошли на штурм магазинов и начали выносить даже то, что годами лежало на складах — к примеру, вот такие никому не нужные искусственные листья монстеры, коврики и плетёную мебель", — отмечает блогер.

Важней всего в войну - искусственные листья
Важней всего в войну - искусственные листья

При этом ранее Мирович показывал в своем блоги фотографии очередей в СССР не только за едой, но и за средствами гигиены, одеждой и многим другим. И стоит отметить, что в "совке" ситуация порой обстояла не так печально, как в россии.

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