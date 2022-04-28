В Швеции наказали россиянку, которая называла украинцев "фашистами" и срывала флаги: подробности

Женщина назвала украинцев "тухлыми фашистами"

Женщиной, которая в шведском Стокгольме срывала украинские флаги из российского посольства, оказалась россиянка Евгения Карлссон (девичья фамилия — Денисова). За позорное поведение его уволили с работы.

Об этом сообщает издание "Север.Реалии".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Напомним, что инцидент произошел 25 апреля в Стокгольме. На видео попала пожилая женщина, которая срывала и бросала на землю украинские флаги, которые неравнодушные шведы повесили на российском посольстве в знак поддержки Украины. Когда к женщине подошла украинка Ольга Кайда с вопросом о поступке, злоумышленница набросилась на нее с оскорблениями.

Пожилая дама заявила, что она разбрасывает не украинскую символику, а "фашистскую". Украинцев же женщина назвала "тухлыми фашистами, вышедшими из русского народа". А девушке, которая снимала ее на видео, начала угрожать избиением и словесно унижала.

Выяснилось, что женщину зовут Евгения Карлссон. Она уроженка российского Санкт-Петербурга, однако в Швецию переехала в 1990-х годах. Женщине 64 года, и она до последнего времени была преподавательницей в школе Lernia.

После огласки инцидента в средствах массовой информации, администрация школы, где преподавала женщина, заявила, что она была уволена.

"Нам стало известно о видео, на котором сотрудник Lernia словесно набрасывается на другого человека. Хотим уточнить, что таким образом выражающийся человек в это время не находится на службе и не вернется на работу в Lernia. Мы решительно дистанцируемся от того оскорбительного мнения, которую выражает на видео этот человек", — сообщили в учебном заведении.

Стоит отметить, что Карлссон критиковала даже город, в котором он живет. В одной из публикаций в Facebook о Стокгольме она написала следующее: "Скользко-темно-холодно – это об этом городе, где я живу последние двадцать шесть лет. И знаете что? Он никогда мне не нравился. Никогда. Я его не люблю. И знаю, что никогда из него не уеду".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Германии россиянин с фомкой набросился на украинца из-за того, что на автомобиле было сине-желтый флаг.