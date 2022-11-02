Російська "вулична краля", яка ображала українців, зникла безвісти в Німеччині: подробиці

Росіянка не виходить на зв’язок із середини жовтня

Росіянка Юлія Прохорова, яка накинулася на українок в Австрії, перестала виходити на зв’язок. Загадкове зникнення представниці "російського миру" у Німеччині сталося ще після обшуків за місцем її проживання -14 жовтня.

Як пишуть російські засоби масової пропаганди, прокуратура міста Ладсхут підозрює її в схваленні злочинів, що кримінально караються, і в образі українців. Зараз Прохорова нібито може бути під вартою. Найімовірніше, це пов’язано з численними образливими витівками у бік наших громадян. Наприклад, 9 травня, жінка вирішила станцювати "Калинку", тим самим глузуючи з наших співгромадян, що втекли від війни. РосЗМІ зазначають, що після цієї витівки зниклій стали надходити погрози.

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Напад росіянки на українок

Хоча, можливо, зникнення Прохорової не пов’язане з українцями. Може бути, що правоохоронці зацікавилися її способом заробітку чи легальністю проживання у Німеччині. Нагадаємо, раніше видання "Знай", посилаючись на розслідування одного з користувачів соцмереж, повідомляло, що дана росіянка проживає в Німеччині нелегально, а кошти на існування видобуває за допомогою найдавнішої професії.

Тож не виключено, що зв’язок зникнення жінки з німецькими правоохоронцями є надуманим російськими ЗМІ, а сама жінка просто запрацювалася і незабаром з’явиться сама.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Швеції росіянка накинулася на українку із образами. Однак після розголосу інциденту жінку покарали.