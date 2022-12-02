Бывший дьякон РПЦ от имени воображаемой жены призвал насиловать украинок (фото)

Лицо выдуманной "жены" Шульженок просто дорисовывает в фотошопе на фотографии с собой

В россии, в которой так сильно переживают за духовные скрепы, что запрещают футбольным комментаторам произносить имена футболистов, продолжают возникать не "скрепные" ситуации. То на крупном красноярском предприятии устроят стриптиз перед заводчанами, то вот теперь бывший дьякон РПЦ выдумал себе жену и от её имени призывал насиловать украинок.

Речь идет о Павеле Шульженке, который по данным довольно популярного Telegram-канала "Baza", служил в церкви до середины 10-х годов пока его не лишили сана за резкие высказывания об Украине и фотографии с выпивкой и деньгами.

После этого Шульженок увлекся оккультизмом, выдумал себе жену (Монику), которая ранее якобы состояла в рядах Национал-большевистской партии, и от её имени ведет телеграм-канал "ZVерства и точка" с описанием "верим в свинорез".

В Telegram-канале "Моника" публикует посты с призывами насиловать украинок разными подручными средствами, а также угрожает блогерам с антивоенной позицией. Вчера, например, угрожала расправой блогеру Штефанову.

При этом, как выяснила "Baza", прототипом для "Моники" послужила участница проекта "Танцы" на российском телеканале ТНТ Кристина Кузьменко-Леваш. Сообщается, что Шульженок просто дорисовывает её лицо с помощью фотошопа на фотографии с собой.

"Моника — это тульпа бывшего дьякона. Так называют воображаемых существ, с которыми дружат свои создатели. Шульженок не понаслышке знает о тульпах — в "ВК" (соцсети "Вконтакте"- Ред.) у него даже есть группа, посвящённая тульповедению", — говорится в сообщении.

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