У ЗСУ сказали, коли чекати нового удару по Україні: скільки ракет може випустити рф цього разу

Найближчим часом буде як мінімум два небезпечні дні

Російські окупанти можуть здійснити чергову масовану атаку по українських містах вже цього тижня. Новими датами для обстрілів загарбники можуть обрати Різдвяні свята.

Так, наступними небезпечними днями для українців можуть стати 6 січня, коли відзначають різдвяний Святвечір і 7 січня, коли відзначають православне Різдво. Про це керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 каналу.

"Наступну ракетну атаку ми очікуємо в районі православного Різдва", — зазначила Гуменюк.

Вона також попередила, що пильність громадянам потрібно зберігати щодня та не ігнорувати сигнали тривоги.

"Уважними потрібно бути щодня й особливо щоночі, бо у ворога залишається запас дронів, які вони використовують у нічний час, сподіваючись, що ми вночі їх не бачимо. Але ми навіть у темряві бачимо, хто вони такі. Тому ми говоримо про те, що цілком ймовірні атаки (6 та 7 січня, — Ред.), але кілька днів їм потрібні для підготовки", — наголосила Гуменюк.

Водночас координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку, скільки ракет на Різдвяні свята може випустити рф по Україні.

"На 7 січня їх (окупантів. — Ред.) ударний потенціал може становити до 50 ракет. Це менше від середньостатистичного показника в 70 ракет і може бути посилено іншими засобами ураження, наприклад ЗРК С-300 або дронами-камікадзе. Тобто можливість як така у них є", — зазначив Коваленко.

За його словами, росіяни хочуть завдати цього удару, але кардинально ситуацію він не змінить, а лише наблизить російські ракетні запаси до критичного виснаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський попередив про тривалі атаки дронами-камікадзе.