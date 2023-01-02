Нового ракетного удару по Україні росія може завдати зовсім скоро: названо дату

Українські військові готові до будь-якого сценарію

Російські окупанти можуть здійснити черговий масований ракетний удар по Україні. Новою датою для обстрілу може стати 7 січня, коли частина українців святкуватиме Різдво. Однак точно цього знати не може ніхто, окрім російського керівництва.

Враховуючи, що росіяни не пропустили можливості запустити ракети та безпілотники містами нашої країни напередодні Нового року, не виключено, що вони повторять обстріл і на наступне свято. Проте українські військові готові до будь-якого сценарію. Про це в ефірі 24 каналу повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ви ж бачите, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони (росіяни — Ред.) собі там спланували поки ми не знаємо, а люди готові. Нам потрібно просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як кажуть, ракети, щоб були заряджені, а люди готові", — підкреслив Гнат.

Він також зазначив, що наші захисники будуть відбивати всі загрози з боку російських окупантів.

"Питання йде про їхнє виживання — не про наше, а про них. Ми готуватимемося, відбиватимемо всі загрози, які летять. Вірте в наші Збройні сили", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 31 грудня загарбники завдали ракетних ударів по столиці України. Внаслідок ворожої ракетної атаки того дня 1 особа загинула, 22 — постраждали.

2 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що один із постраждалих під час обстрілу столиці загинув у лікарні.