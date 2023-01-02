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Ракетний удар росіян по Києву: Кличко повідомив про смерть одного із постраждалих

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Відкриті джерела Новина оновлена 02 січня 2023, 10:00

У Києві помер чоловік, який сильно постраждав під час чергової ракетної атаки російських окупантів 31 грудня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", — зазначив міський голова.

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Теги:
#Київ #Війна #Смерть #Ракетний удар