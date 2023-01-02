Ракетний удар росіян по Києву: Кличко повідомив про смерть одного із постраждалих
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У Києві помер чоловік, який сильно постраждав під час чергової ракетної атаки російських окупантів 31 грудня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", — зазначив міський голова.
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