Зеленський попередив про тривалі атаки дронами-камікадзе: подробиці

Країна-агресор націлена виснажити українську ППО та воїнів, але їй це не вдасться.

За два дні 2023 року українські сили ППО збили понад 80 безпілотників. Володимир Зеленський попередив, що росія запланувала тривалу атаку дронами-камікадзе Shahed, щоб виснажити нашу країну.

Про це президент України сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

За його словами, за останні дні росія запустила по Україні близько сотні дронів, щонайменше 80 з яких вдалося знищити в повітрі, не давши долетіти до цілі. Президент вважає, що країна-агресор запланувала тривалу атаку "Шахедами", щоб виснажити українську ППО, енергетику та людські ресурси.

"З початку року минуло лише два дні, а кількість збитих іранських дронів над Україною вже понад 80. І найближчим часом ця кількість може зрости. Тому що в ці тижні ночі можуть бути досить неспокійними. Ми маємо інформацію, що росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші", — сказав Зеленський.

Також відзначив за успішний захист неба у ці дні повітряні командування "Центр", "Південь" та "Схід".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим краще збивати "Шахеди". Американські ЗРК Patriot для цього не призначені, тому Україні потрібно більше зброї.