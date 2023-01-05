Путінський патріарх кирило зробив гучну пропозицію щодо перемир'я

Російським пропозиціям немає віри, навіть якщо їх вимовляють начебто священнослужителі

Очільник скандальної російської православної церкви (РПЦ) кирило (гундяєв) виступив із пропозицією стосовно різдвяного перемир'я. Він закликав сторони припинити вогонь протягом 6 і 7 січня, у дні, коли за юліанським календарем відзначають Святвечір та Різдво Христове. Цілком імовірно, що ідею подібного перемир'я російський патріарх запозичив із історії Першої світової війни, коли британські й німецькі солдати навіть зіграли в футбол на свято.

Подробиці щодо пропозиції кирила повідомляють росЗМІ. Першопричиною для того, аби на певний період були припинені бойові дії, пропутінський священник називає необхідність дати "православним людям відвідати служби на Різдво".

"Я, кирило, патріарх московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити різдвяне перемир'я", — йдеться у публікації на офіційному сайті РПЦ.

Слід зазначити, що кирило окреслив і чіткі часові рамки для такої пропозиції — від 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Українська сторона поки офіційно не відреагувала на слова російського патріарха.

Це вже вдруге, коли російська сторона першою заїкається про ймовірне припинення вогню на зимові свята. Попередньо звучали натяки на можливість новорічного перемир'я, але у Кремлі заявили, що не отримували подібних пропозицій від Києва. Вочевидь, саме тому агресори вирішили "привітати" українців особливим чином, влаштувавши чергову масовану ракетну атаку.