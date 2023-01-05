Путин приказал ввести режим прекращения огня в Украине: названо время

Режим тишины будет действовать все Рождество

Президент россии владимир путин поручил сергею шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Ранее сообщалось, что об этом попросил патриарх кирилл.

Об этом сообщают росСМИ.

О поручении российского президента стало известно около 17:00 в четверг, 5 января 2023 года. Он также призвал украинскую сторону сделать то же самое и прекратить на сутки ведение огня, чтобы дать возможность верующим посетить службы в День Рождества Христова.

Ранее ссообщалось, что об этом попросил патриарх кирилл. Он обратился к путину с просьбой прекрать огонь и установить так называемое Рождественское перемирие.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", — скаазно в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский блоггер считает циничным заявление патриарха кирилла о перемирии на Рождество. Когда россияне шли убивать украинцев, московский священник почему-то молчал.