Путін наказав запровадити режим припинення вогню в Україні: названо час

Режим тиші діятиме все Різдво

Президент росії володимир путін доручив сергію шойгу ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні. Раніше повідомлялося, що про це попросив патріарх кирило.

Про це повідомляють росЗМІ.

Про доручення російського президента стало відомо близько 17:00 у четвер, 5 січня 2023 року. Він також закликав українську сторону зробити те саме і припинити на добу ведення вогню, щоб дати можливість віруючим відвідати служби у День Різдва Христового.

Раніше повідомлялося, що про це попросив патріарх кирило. Він звернувся до путіна з проханням припинити вогонь і встановити так зване Різдвяне перемир'я.

"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь та встановити Різдвяне перемир'я з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби у Різдвяний святвечір і в день Різдва Христового", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український блогер вважає цинічною заяву патріарха кирила про перемир’я на Різдво. Коли росіяни йшли вбивати українців, московський священик чомусь мовчав.