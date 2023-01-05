Украинский блогер, журналист и политический обозреватель прокомментировал громкое предложение патриарха Кирилла о перемирии

Путинский патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие 6-7 января и прекратить огонь.

"А потом можете и дальше убивать ракетами женщин и детей" — добавил патриарх.

Вот такое хамское, фальшивое и циничное псевдомиротворчество вызывает больше злости и возмущения, чем молчание.

А ты, м*азь, не хочешь призвать своих солдат НАВСЕГДА прекратить огонь и остановить убийства православных жителей Украины? Не на один день, когда тебе, мерзавец, это нужно. А окончательно.

По твоему, в Рождество скидывать ФАБы на Бахмут нельзя, а 5 и 8 января — можно?

Когда пошли "брать Киев за 3 дня" этот маньяк в рясе почему-то молчал. Видимо, уже представлял себя в лавре. А как стали сотнями гробы приходить на новогодние праздники из Макеевки — так вспомнил про перемирие. Страшно получить еще пару "хаймарсов" в казармы на Рождество, да?

В личку сразу напомнили, как на Пасху эти м*ази обстреляли ракетами Одессу, убив 8 человек, в том числе маму и грудного малыша.

Думаете, патриарх Кирилл это осудил?

Источник: Telegram-канал Дениса Казанского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский пока не видит смысла в переговорах с путиным. Киев отклоняет любые призывы союзников относительно вероятности возвращения к диалогу с рф.