Из Киево-Печерской лавры "выселяют" УПЦ Московского патриархата: в Минкульте рассказали, о чем речь

Договор касается двух храмов Верхней лавры

Минкульт будет рекомендовать не продлевать договор аренды с находящейся на грани запрета в Украине УПЦ (МП) в отношении двух храмов Киево-Печерской Лавры.

Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей министр культуры Александр Ткаченко, речь идет о Трапезном и Успенском храмах в Верхней лавре.

По его словам, к ведомству уже обратился директор заповедника относительно информирования по вопросу об истечении договора аренды.

"Мы, во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества лавры, будем рекомендовать такое соглашение не продлевать", — сказал он.

По словам Ткаченко, накануне была создана комиссия о проверках имущества лавры, и пока эти проверки будут проводиться указанные помещения использоваться не будут.

Что касается помещений Нижней лавры, то Ткаченко напомнил, что в 2013 году был заключен договор о бессрочном пользовании.

"Но есть указ и межведомственная комиссия, нам придется проверить, не было ли там нарушений и с учетом этого принимать решение", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Украины обязал УПЦ (МП) изменить свое название таким образом, чтобы оно отображало ее связи с россией.