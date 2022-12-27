Паша Мерседес вылетает из Лавры: какие храмы УПЦ МП потеряет уже с 1 января

Государство решило не продлевать аренду Верхней Лавры с пророссийскими церковниками

Заповедник может отказаться пускать УПЦ МП в Успенский собор и Трапезную церковь

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая в последнее время не сходила с первых полос благодаря обыскам СБУ, может потерять лакомый кусок в виде двух самых известных церквей Киево-Печерской Лавры.

Ей с 1 января могут не продлить аренду на следующий год, жалуется наместник Лавры Митрополит Павел. Разбираемся, откуда могут изгнать УПЦ МП и означает ли это, что к святыне допустят ПЦУ.

Каков статус Лавр в Украине.

Всего в Украине есть пять лавр, это больше, чем в любой другой стране. Три лавра православные и принадлежат к УПЦ МП (Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская), две — греко-католические (Свято-Ивановская, Свято-Успенская Унивская). Эти монастыри имеют самый высокий статус.

Главной считается Киево-Печерская Лавра, там до сих пор служила УПЦ МП. Столичная лавра появилась в XI веке по эталону монастырей Афона. Она стала одним из центров духовности Киевской Руси, обособляется от других церквей, имеет святыни в виде нетленных мощей, лабиринты древних пещер, реликвии.

Киево-Печерская Лавра по своему статусу принадлежит к территории государственного заповедника. Государство в лице заповедника является владельцем всех помещений Лавры и передает в пользование эти помещения, потому что это национальная гордость.

Для того чтобы пользоваться Лаврой есть ряд строгих условий от государства. К этому прилагаются обязательства от ЮНЕСКО (лавра с 1994 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Есть веские причины утверждать, что требования не выполнялись. В 2017 году журналисты-расследователи выяснили, что Минкульт нашел разрешение на строительство только трех из шестнадцати объектов на территории объекта ЮНЕСКО.

Киево-Печерская лавра

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), поручившее правительству проверить, соблюдаются ли условия пользования Киево-Печерской Лаврой и его имуществом, а также есть ли вообще правовые основания для такого пользования.

Лавра состоит из двух частей: Верхней и Нижней. Нижняя Лавра (где располагается монастырь) находится в бессрочном пользовании, а Верхняя (Успенский собор и Трапезная церковь) — в краткосрочной аренде до конца 2022 года.

Бессрочное пользование регулирует постановление Кабмина №519-р от 11 июля 2013 года (о передаче государственного имущества в безвозмездное пользование Киево-Печерской лавре) с подписью Николая Азарова. В постановлении указано юридическое лицо под названием "Украинская православная церковь".

В Совете же предложили деятельность такой организации запретить, а сегодня КСУ обязал переименовать церкви так, чтобы она указывала на ее принадлежность к россии. Поэтому, может быть, заключать договор об аренде будет не с кем, но в этом вопросе пусть лучше разбираются юристы.

Какие храмы могут забрать

Митрополит Павел в своем обращении заявил, что директор государственного заповедника

26 декабря сообщил ему, что их аренда истекает 31 декабря. С 1 января УПЦ МП не пустят в Успенский собор и Трапезную церковь. То есть, только в Верхнюю Лавру, а о монастырях в Нижней Лавре речь не идет, потому что они находятся в бессрочной аренде.

Успенский собор – уникальный памятник архитектуры, а также усыпальница многих выдающихся личностей. Его история окутана легендами и историями о чудесах, согласно легенде, закладка собора состоялась в 1073 г., а князь Святослав собственноручно копал ров под фундаменты. Как свидетельствует одна из легенд, строили и расписывали собор мастера из Константинополя.

Сейчас собор совместно делят заповедник и УПЦ МП, по будням он открыт для туристов, а на церковные праздники там проходят богослужения.

Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал, что Минкульт будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с УПЦ МП :

"Мы во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры будем рекомендовать, потому что приказать мы не можем, но будем рекомендовать такое соглашение не продлевать", — сказал Ткаченко.

Он сообщил, что согласно указу президента создана межведомственная правительственная комиссия по изучению вопроса использования имущества. Пока ее не завершат, использование имущества Верхней Лавры для богослужений "невозможно".

Ткаченко добавил, что межведомственная комиссия проверит правомерность и учитывая это уже выносить соответствующие решения (относительно договора от 2013 года о бессрочной аренде).

Сейчас собор совместно делят заповедник и УПЦ МП, по будням он открыт для туристов, а на церковные праздники там проходят богослужения.

Министр культуры Александр Ткаченко анонсировал, что Минкульт будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с УПЦ МП:

"Мы во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры будем рекомендовать, потому что приказать мы не можем, но будем рекомендовать такое соглашение не продлевать", — сказал Ткаченко.

Он сообщил, что согласно указу президента создана межведомственная правительственная комиссия по изучению вопроса использования имущества. Пока ее не завершат, использование имущества Верхней Лавры для богослужений "невозможно".

Ткаченко добавил, что межведомственная комиссия проверит правомерность и учитывая это уже выносить соответствующие решения (применительно к договору от 2013 года о бессрочной аренде).

Передадут ли храмы ПЦУ?

Православная церковь Украины (ПЦУ) 1 декабря зарегистрировала новое юридическое лицо "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)".

Создание статуса юридического лица даст ПЦУ право обращаться о предоставлении храма для богослужений и помещений для монастырского труда и обрести такие имущественные права, объяснял архиепископ Евстратий.

Помимо этого ПЦУ просила передать ей один из храмов на территории Верхней Лавры для регулярных богослужений.

Как сообщал "Телеграф", глава российской православной церкви патриарх Кирилл благословлял кафиров на убийство украинцев, окроплял их технику святой водой и просил молиться за российского президента.