"Должны указывать принадлежность к рф": КСУ одобрил закон о переименовании УПЦ МП

В своем решении в КСУ опирались на решение Европейского суда по правам человека

В Конституционном суде Украины (КСУ) признали соответствующим Конституции закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), деятельность которой вскоре и вовсе может быть запрещена в Украине, изменить название так, чтобы оно указывало на ее принадлежность к россии. Кроме того в условиях войны ее священникам будет ограничен доступ в расположение украинских защитников.

Так, согласно сообщению на официальном сайте КСУ, 27 декабря судьями было принято решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" являются конституционными.

"Принятый Закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации", — говорится на сайте КСУ.

Отмечается, что в своем решении в КСУ опирались на решение Европейского суда по правам человека.

"Принимая Решение, Конституционный Суд Украины учел решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины, где в частности отмечено: "сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно выбирать свое название"", — Говорится в сообщении.

При этом, согласно закону, в условиях войны священнослужителям, религиозным проповедникам, наставникам религиозных организаций, руководящий центр, которого находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины, будет ограничен доступ в части, соединения ВСУ и других военных формирований Украины в местах их дислокации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине существуют законодательные инструменты для полного запрета деятельности УПЦ МП. У Зеленского рассказали, что будет дальше с религиозной организацией.

Также мы сообщали о том, что Паша "Мерседес" просит Зеленского не выселять его из Лавры.