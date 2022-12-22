Не из УПЦ МП: священника, который отрицал зверства россиян в Буче, будут судить

СБУ собрала доказательства вины священника в антиукраинской деятельности

В Украине будут судить настоятеля прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви, который называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей российскими оккупантами в Буче.

Священник открыто оправдывал российскую агрессию, а также отрицал преступления, которые на территории Украины совершали военные рф. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме того, настоятель призывал не доверять информации украинских государственных учреждений и массмедиа о военных преступлениях россиян. Вместо того он агитировал слушать его, называя причиной той тот факт, что якобы он находился в Киевской области во время временной оккупации части региона.

Фото - пресс-служба СБУ

Настоятелю сообщили о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников) УК Украины.

Досудебное расследование было завершено. В СБУ сообщили, что обвинительный акт уже направлен в суд.

Стоит отметить, что большинство случаев подозрений в измене родине и коллаборационизме относятся к духовенству УПЦ МП. За последнее время Служба безопасности Украины выдвинула множество подозрений служителям Украинской православной церкви.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины провела ряд контрразведывательных действий на территории церковных институтов, подчиненных УПЦ московского патриархата в Украине.