Не з УПЦ МП: священника, який заперечував звірства росіян у Бучі, судитимуть

СБУ зібрала докази провини священника в антиукраїнській діяльності

В Україні судитимуть настоятеля парафії Київсько-Житомирської єпархії Римо-Католицької церкви, який називав "постановкою" факти численних вбивств та тортур людей російськими окупантами у Бучі.

Священник відкрито виправдовував російську агресію, а також заперечував злочини, які на території України вчиняли військові Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Крім того, настоятель закликав не довіряти інформації українських державних установ та масмедіа про військові злочини росіян. Натомість він агітував слухати його, називаючи причиною той факт, що нібито він перебував у Київській області під час тимчасової окупації частини регіону.

Фото — пресслужба СБУ

Настоятелю повідомили про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Досудове розслідування було завершено. У СБУ повідомили, що обвинувальний акт уже направлено до суду.

Варто зазначити, що більшість випадків підозр у зраді батьківщини та колабораціонізмі належать до духовенства УПЦ МП. Останнім часом Служба безпеки України висунула безліч підозр служителям Української православної церкви.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України провела низку контррозвідувальних дій на території церковних інституцій, підпорядкованих УПЦ московського патріархату в Україні.