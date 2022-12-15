"Это оскорбление Бога": УПЦ МП пожаловалась полиции на шоу "Квартала 95"

В УПЦ МП заявили в полицию на юмористическую передачу

В УПЦ МП, деятельность которой может быть запрещена в Украине благодаря новому законопроекту, поддержанным Комитетом Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, оскорбились из-за выпуска юмористического шоу "Байрактар News".

Во время пресс-конференции в Киево-Печерской лавре протоиерей Александр Бахов заявил, что представители УПЦ подали в полицию заявление о факте "оскорбления религиозных чувств верующих и разжигание религиозной вражды".

"В данном сюжете звучит богохульство, оскорбление Бога. В таком случае, мы не можем лишить это без внимания. Что касается правовой составляющей, то данные действия квалифицируются 161 ст. УК Украины — разжигание религиозной вражды и оскорбление религиозных чувств верующих. По этому поводу сегодня мы подали заявление в полицию, чтобы они начали расследование. Мы надеемся, что они откроют уголовное производство по этому факту. Если полиция этого не будет открывать уголовное производство, то мы приложим все усилия, чтобы через суд добиться открытия уголовного производства", — заявил Бахов.

Отметим, что в своем заявлении представитель УПЦ МП, по всей видимости, имеет ввиду выпуск "Байрактар News", в котором его ведущие Евгений Кошевой и Александр Пикалов обсуждали новости с обысками и другими событиями связанными с данной религиозной организацией. Так, комментируя новость о том, что на Ровенщине юноша обматерил священника МП и получил штраф, ведущие озвучили своеобразный "прайс-лист", в котором, среди всего прочего, указывалась цена плевка в священника УПЦ.

"Скажем, плюнуть в священника УПЦ МП — 20 гривен, оставить Святое писание гвоздем на внедорожнике — 50 гривен, ударить по левой щеке и автоматически по правой — 100 гривен, выгнать московский патриархат из Украины — бесценно", — говорится в выпуске.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ продолжает проверку храмов УПЦ МП. 14 декабря правоохранители нанесли визиты к священнослужителям сразу девяти областей.

Также мы сообщали о том, что священник УПЦ МП был обменян на украинских воинов.