"Це образа Бога": УПЦ МП поскаржилася поліції на шоу "Кварталу 95"

В УПЦ МП заявили у поліцію на гумористичну передачу

В УПЦ МП, діяльність якої може бути заборонена в Україні завдяки новому законопроекту, підтриманому Комітетом Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики, образилися через випуск гумористичного шоу "Байрактор News".

Під час прес-конференції в Києво-Печерській лаврі протоієрей Олександр Бахов заявив, що представники УПЦ подали в поліцію заяву про факт "образи релігійних почуттів віруючих та розпалювання релігійної ворожнечі".

"У даному сюжеті звучить богохульство, образа Бога. У такому разі ми не можемо позбавити це поза увагою. Щодо правової складової, то дані дії кваліфікуються 161 ст. КК України — розпалювання релігійної ворожнечі та образу релігійних почуттів віруючих. З цього приводу сьогодні ми подали заяву в поліцію, щоб вони розпочали розслідування. Ми сподіваємося, що вони відкриють кримінальне провадження за цим фактом. Якщо поліція цього не відкриватиме кримінального провадження, то ми докладемо всіх зусиль, щоб через суд домогтися відкриття кримінального провадження", — заявив Бахов. .

Зазначимо, що у своїй заяві представник УПЦ МП, мабуть, має на увазі випуск "Байрактар News", в якому його ведучі Євген Кошовий та Олександр Пікалов обговорювали новини з обшуками та іншими подіями, пов’язаними з цією релігійною організацією. Так, коментуючи новину про те, що на Рівненщині юнак обматерив священика МП та отримав штраф, ведучі озвучили своєрідний "прайс-лист", в якому, серед іншого, вказувалася ціна плювка у священика УПЦ.

"Скажімо, плюнути у священика УПЦ МП — 20 гривень, залишити Святе писання цвяхом на позашляховику — 50 гривень, ударити по лівій щоці і автоматично по правій — 100 гривень, вигнати московський патріархат з України — безцінно", — йдеться у випуску.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ продовжує перевірку храмів УПЦ МП. 14 грудня правоохоронці здійснили візити до священнослужителів одразу дев’яти областей.

Також ми повідомляли про те, що священика УПЦ МП обміняли на українських воїнів.