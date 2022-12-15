Все так же верит в "русский мир": священника УПЦ МП обменяли на украинских воинов (видео)

Священнослужителю очень нравятся оккупанты, которым его передали в рамках обмена

Украина не устает беспокоиться о своих военнопленных, регулярно договариваясь с российской стороной об обменах. В рамках последней такой операции, прошедшей 13 декабря, на подконтрольную Киеву территорию вернулись 64 наших бойца. Россияне также получили часть своих пленных, среди которых нашелся и священник УПЦ МП, который очень радуется приходу "русского мира".

Видеозапись, сделанная российскими пропагандистами, выложили в Telegram-канале "Информатор.UA". Следует отметить, что приветствуя священнослужителя, собеседник поздравляет его "с возвращением" — это уже служит неопровержимым доказательством связи представителей данной церкви с россиянами.

Рассказывая о том, чему он больше всего радуется, священник называет две вещи — свое "освобождение", а также то, что "Луганск — теперь россия". По его мнению, это теперь неизменно, а земля наконец-то "официально" стала "русской".

Весьма показательным является и то, что за свое участие в обмене военнопленными представитель УПЦ МП прямо благодарит евгения пригожина, основателя ЧВК "Вагнер". пригожин, к слову, прибыл на это мероприятие и лично пообщался с вернувшимся священником.

Добавим, что украинская сторона тем временем смогла обменять 64 наших защитников, среди которых есть и воевавшие за Бахмут люди. Помимо этого домой вернется и американец Мурекези Суэди, помогавший украинцам на фронте. Также удалось вернуть тела четырех погибших военнослужащих.

Напомним, возможность участия священников УПЦ МП в обмене военнопленными ранее оговаривалась представителями ГУР. Украина готова искать различные подходы для спасения своих людей из российских "подвалов" и тюрем.

Пока же пророссийские священнослужители возвращаются в свою "колыбель", СБУ продолжает рейды на подконтрольной территории Украины — проверяют храмы и церкви УПЦ МП.