УПЦ МП собрала синод и обратилась к Зеленскому

Священнослужители УПЦ МП заявили, что власть пытается запретить в Украине свободное вероисповедание

В начале декабря Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие санкции СНБО против УПЦ московского патриархата. В частности, в Украине запретили религиозные организации, которые подчиняются российской православной церкви.

Синод УПЦ МП обратился к президенту Украины и попросил не запрещать их деятельность, передает Telegram-канал "Политика Страны".

В частности, многие иерархи, которые попали под санкции СНБО, в своем обращении заявили, что законопроект о запрете УПЦ МП нарушает Конституцию Украины.

"Предлагаемые в Раде законопроекты о фактическом запрете УПЦ не соответствуют международному праву и Конституции Украины, устанавливают преимущества и ограничения, чем нарушают принцип равенства религиозных организаций и направлены на дискриминацию верующих граждан Украины и ликвидацию Украинской Православной Церкви", — сказано в обращении.

А санкции СНБО священнослужители московского патриархата назвали "неоправданными" и даже "незаконными". Они недовольны тем, что власть вмешивается в деятельность религиозных организаций, из-за чего оказалась заблокирована деятельность целых епархий.

"Это грубое вмешательство в деятельность религиозных организаций. Как следствие, заблокирована деятельность целых епархий, охватывающих десятки тысяч верующих и оказывающих масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения", — заявили в Синоде.

Не остался без внимания и выпуск шоу "Байрактар Ньюс", в котором актеры "Квартала 95" якобы занимались богохульством и нелестно высказывались в адрес УПЦ.

"На протяжении почти 14 минут в передаче звучало богохульство, издевательство и кощунство в отношении Бога и Украинской Православной Церкви", — сказано в обращении священников московского патриархата.

Владимира Зеленского просят защитить украинцев от нетерпимости по религиозному признаку и снять санкции с религиозных организаций вместе с их архипастырями. Священнослужители настаивают на том, что законопроект о запрете УПЦ МП — это антиконституционный закон, направленный против церкви.

А мы напомним, что СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП. Прихожане церквей религиозной общины регулярно получали пропагандистские материалы, отпечатанные в рф.