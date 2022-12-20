УПЦ МП зібрала синод та звернулася до Зеленського

Священнослужителі УПЦ МП заявили, що влада намагається заборонити в Україні вільне віросповідання

На початку грудня Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію санкції РНБО проти УПЦ московського патріархату. Зокрема, в Україні заборонили релігійні організації, що підпорядковуються російській православній церкві.

Синод УПЦ МП звернувся до президента України і попросив не забороняти їхню діяльність, передає Telegram-канал "Політика Країни".

Зокрема багато ієрархів, які потрапили під санкції РНБО, у своєму зверненні заявили, що законопроект про заборону УПЦ МП порушує Конституцію України.

"Пропоновані в Раді законопроекти про фактичну заборону УПЦ не відповідають міжнародному праву та Конституції України, встановлюють переваги та обмеження, чим порушують принцип рівності релігійних організацій та спрямовані на дискримінацію віруючих громадян України та ліквідацію Української Православної Церкви", — йдеться у зверненні.

А санкції РНБО священнослужителі московського патріархату назвали "невиправданими" та навіть "незаконними". Вони незадоволені тим, що влада втручається у діяльність релігійних організацій, через що виявилася заблокована діяльність цілих єпархій.

"Це грубе втручання в діяльність релігійних організацій. Як наслідок, заблокована діяльність цілих єпархій, що охоплюють десятки тисяч віруючих і надають масштабну соціально-гуманітарну допомогу військовим, вимушеним переселенцям і багатьом іншим верствам населення, що потребують", — заявили в Синоді.

Не залишився поза увагою і випуск шоу "Байрактор Ньюс", в якому актори "Кварталу 95" нібито займалися блюзнерством і невтішно висловлювалися на адресу УПЦ.

"Протягом майже 14 хвилин у передачі звучало богохульство, знущання та блюзнірство щодо Бога та Української Православної Церкви", — сказано у зверненні священиків московського патріархату.

Володимира Зеленського просять захистити українців від нетерпимості за релігійною ознакою та зняти санкції з релігійних організацій разом із їхніми архіпастирями. Священнослужителі наполягають, що законопроект про заборону УПЦ МП — це антиконституційний закон, спрямований проти церкви.

А ми нагадаємо, що СБУ вручила підозру митрополиту УПЦ МП. Парафіяни церков релігійної громади регулярно отримували пропагандистські матеріали, надруковані в рф.