В СССР было лучше: Паша "Мерседес" просит Зеленского не выселят его из Лавры

Митрополит Павел пожаловался, что в СССР людям не указывали, где молиться

С 1 января священнослужителей УПЦ МП выселяют со Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Наместник Лавры Митрополит Павел, после множества обысков СБУ в храмах московского патриархата, обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой не выселять их.

Об этом рассказали на сайте Lb.

По информации журналистов, 31 декабря 2022 года заканчивается срок аренды, и уже с 1 января 2023 года помещения в Лавре им не принадлежат. В частности, речь идет об Успенском соборе и Трапезной церкви.

Наместник Павел (известный как Паша "Мерседес") записал видеообращение к президенту Украины на русскм языке. В ролике он посетовал, что УПЦ не уведомили в письменном виде об окончании сроков аренды.

"Мне стало известно, это пока неточные слухи. У нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов. Негласно нам подтвердили, что уже в следующее воскресенье или субботу нас не пустят в эти храмы – ни в один, ни в другой", — сообщил митрополит.

По его словам, он лично обращался к министру культуры Александру Ткаченко, но ответа не получил. Павел призвал Владимира Зеленского защитить УПЦ МП, а именно призвать правительство и депутатов не принимать решения об окончании аренды храмов Лавры.

Вместе с тем он попросил президента, чтобы люди, которые не имеют отношения к церкви, не указывали украинцам, когда отмечать Рождество и в какой церкви молиться. А также зачем-то припомнил СССР и заявил, что в то время молиться разрешали где угодно, а сейчас якобы намерено делают пакости "святой, соборной и апостольской церкви" московского патриархата.

А мы напомним, что глава московского патриархата Кирилл благословлял российских солдат на убийство украинцев, окроплял их технику святой водой и просил молиться за российского президента. А самого путина прировнял к архистратигу, коим был архангел Михаил.