"Мають вказувати належність до росії": КСУ схвалив закон про перейменування УПЦ МП

У своєму рішенні у КСУ спиралися на рішення Європейського суду з прав людини

У Конституційному суді України (КСУ) визнали відповідним Конституції закон, який зобов’язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП), діяльність якої невдовзі взагалі може бути заборонена в Україні, змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність до росії. Крім того, в умовах війни її священикам буде обмежений доступ до розташування українських захисників.

Так, згідно з повідомленням на офіційному сайті КСУ, 27 грудня суддями було ухвалено рішення у справі про повну назву релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними.

"Прийнятий Закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації", — йдеться на сайті КСУ.

Зазначається, що у своєму рішенні КСУ спиралися на рішення Європейського суду з прав людини.

"Приймаючи Рішення, Конституційний Суд України врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено: "сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, яка бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює запровадження в оману віруючих і суспільство загалом і завдяки якому можливо його відрізняти від уже наявних організацій, у принципі можна вважати виправданим обмеженням його права вільно обирати свою назву"", — йдеться в повідомленні.

При цьому, згідно із законом, в умовах війни священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам релігійних організацій, керівний центр, якого знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що вчинила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, буде обмежений доступ до частини, з’єднання ЗСУ та інших військових формувань України у місцях їх дислокації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні є законодавчі інструменти для повної заборони діяльності УПЦ МП. Зеленський розповів, що буде далі з релігійною організацією.

Також ми повідомляли, що Паша "Мерседес" просить Зеленського не виселяти його з Лаври.