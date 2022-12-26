У СРСР було краще: Паша "Мерседес" просить Зеленського не виселять його із Лаври

Митрополит Павло поскаржився, що у СРСР людям не вказували, де молитися

З 1 січня священнослужителів УПЦ МП виселяють зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Намісник Лаври Митрополит Павло, після багатьох обшуків СБУ у храмах московського патріархату, звернувся до Володимира Зеленського з проханням не виселяти їх.

Про це розповіли на сайті Lb.

За інформацією журналістів, 31 грудня 2022 року закінчується термін оренди, і вже з 1 січня 2023 року приміщення у Лаврі їм не належать. Зокрема, йдеться про Успенський собор та Трапезну церкву.

Намісник Павло (відомий як Паша "Мерседес") записав відеозвернення до президента України російською мовою. У ролику він нарік, що УПЦ не повідомили письмово про закінчення термінів оренди.

"Мені стало відомо, це поки неточні чутки. У нас закінчується договір оренди Трапезного та Успенського соборів. Негласно нам підтвердили, що вже наступної неділі чи суботи нас не пустять у ці храми – ні до одного, ні до іншого", — повідомив митрополит. .

За його словами, він особисто звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але відповіді не отримав. Павло закликав Володимира Зеленського захистити УПЦ МП, а саме закликати уряд та депутатів не ухвалювати рішення про закінчення оренди храмів Лаври.

Водночас він попросив президента, щоб люди, які не мають відношення до церкви, не вказували українцям, коли відзначати Різдво та в якій церкві молитися. А також навіщось пригадав СРСР і заявив, що на той час молитися дозволяли будь-де, а зараз нібито навмисно роблять капості "святій, соборній та апостольській церкві" московського патріархату.

А ми нагадаємо, що глава московського патріархату Кирило благословляв російських солдатів на вбивство українців, окроплював їхню техніку святою водою і просив молитися за російського президента. А самого путіна прирівняв до архістратига, яким був архангел Михайло.