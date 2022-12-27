Паша Мерседес вилітає з Лаври: які храми УПЦ МП втратить вже з 1 січня

Держава вирішила не продовжувати оренду Верхньої Лаври з проросійськими церковниками

Заповідник може відмовитися пускати УПЦ МП в Успенський собор і Трапезну церкву

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), яка протягом останнього часу не сходила з перших шпальт завдяки обшукам СБУ, може втратити ласий шматок у вигляді двох найвідоміших церков Києво-Печерської Лаври.

Їй з 1 січня можуть не продовжити оренду на наступний рік, скаржиться намісник Лаври Митрополит Павло. Розбираємося, звідки можуть вигнати УПЦ МП і чи означає це, що до святині допустять ПЦУ.

Яким є статус Лавр в Україні

Всього в Україні є аж п’ять лавр, це більше, ніж в будь-якій іншій країні. Три лаври є православними та належать до УПЦ МП (Києво-Печерська, Почаївська і Святогірська), дві — греко-католицькими (Свято-Іванівська, Свято-Успенська Унівська). Ці монастирі мають найвищий статус.

Головною вважається Києво-Печерська Лавра, там досі служила УПЦ МП. Столична лавра виникла в XI столітті за зразком монастирів Афона. Вона стала одним з центрів духовності Київської Русі, відособлюється від інших церков, має святині у вигляді нетлінних мощів, лабіринти стародавніх печер, реліквії.

Києво-Печерська Лавра за своїм статусом належить до території державного заповідника. Держава в особі заповідника є власником усіх приміщень Лаври та передає в користування ці приміщення, тому що це — національна гордість.

Для того, щоб користуватися Лаврою є ряд строгих умов від держави. До цього додаються зобов’язання від ЮНЕСКО (лавра з 1994 року входить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). Є вагомі причини стверджувати, що вимоги не виконувалися. У 2017 році журналісти-розслідувачі вияснили, що Мінкульт знайшов дозвіл на будівництво лише для трьох із шістнадцяти об’єктів на території об'єкта ЮНЕСКО.

Києво-Печерська лавра

2 грудня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони (РНБО), яке доручило уряду перевірити, чи дотримуються умови користування Києво-Печерською Лаврою та її майном, а також чи є взагалі правові підстави для такого користування.

Лавра складається з двох частин: Верхньої та Нижньої. Нижня Лавра (де розташовується монастир) перебуває у безстроковому користуванні, а Верхня (Успенський собор і Трапезна церква) — у короткостроковій оренді до кінця 2022 року.

Безстрокове користування регулює постанова Кабміну № 519-р від 11 липня 2013 року (про передачу державного майна у безоплатне користування Києво-Печерській лаврі) з підписом Миколи Азарова. У постанові вказана юридична особа під назвою "Українська православна церква".

У Раді ж запропонували діяльність такої організації заборонити, а сьогодні КСУ зобов’язав перейменувати церкви так, щоб вона вказувала на її приналежність до росії. Тому, можливо, укладати договір про оренду буде ні з ким, але в цьому питанні нехай краще розбираються юристи.

Які храми можуть забрати

Митрополит Павло у своєму зверненні заявив, що директор державного заповідника

26 грудня повідомив йому про те, що їхня оренда закінчується 31 грудня. З 1 січня УПЦ МП не пустять в Успенський собор і Трапезну церкву. Тобто, лише до Верхньої Лаври, а про монастирі у Нижній Лаврі не йдеться, бо вони у безстроковій оренді.

Успенський собор – унікальна пам'ятка архітектури, а також усипальниця багатьох видатних осіб. Його історія оповита легендами та історіями про чудеса, згідно з легендою, закладання собору відбулося 1073 р., а князь Святослав власноруч копав рів під фундаменти. Як свідчить одна з легенд, будували та розписували собор майстри з Константинополя.

Зараз собор спільно ділять заповідник та УПЦ МП, у будні він відчинений для туристів, а на церковні свята там проходять богослужіння.

Міністр культури Олександр Ткаченко анонсував, що Мінкульт рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП:

"Ми на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври будемо рекомендувати, тому що наказати ми не можемо, але будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати", – сказав Ткаченко.

Він повідомив, що згідно з указом президента створено міжвідомчу урядову комісію із вивчення питання використання майна. Поки її не завершать, використання майна Верхньої Лаври для богослужінь "унеможливлюється".

Ткаченко додав, що міжвідомча комісія перевірить правомірність і з огляду на це вже виносити відповідні рішення (стосовно договору від 2013 року про безстрокову оренду).

Зараз собор спільно ділять заповідник та УПЦ МП, у будні він відчинений для туристів, а на церковні свята там проходять богослужіння.

Міністр культури Олександр Ткаченко анонсував, що Мінкульт рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП:

"Ми на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври будемо рекомендувати, тому що наказати ми не можемо, але будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати", – сказав Ткаченко.

Він повідомив, що згідно з указом президента створено міжвідомчу урядову комісію із вивчення питання використання майна. Поки її не завершать, використання майна Верхньої Лаври для богослужінь "унеможливлюється".

Ткаченко додав, що міжвідомча комісія перевірить правомірність і з огляду на це вже виносити відповідні рішення (стосовно договору від 2013 року про безстрокову оренду).

Чи передадуть храми ПЦУ?

Православна церква України (ПЦУ) 1 грудня зареєструвала нову юридичну особу "Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир) Української православної церкви (Православної церкви України)".

Створення статусу юридичної особи дасть ПЦУ право звертатися про надання храму для богослужінь та приміщень для монастирської праці й набути такі майнові права, пояснював архієпископ Євстратій.

Окрім цього ПЦУ просила передати їй один із храмів на території Верхньої Лаври для регулярних богослужінь.

Як повідомляв "Телеграф", глава російської православної церкви патріарх Кирило благословляв окупантів на вбивство українців, окроплював їхню техніку святою водою і просив молитися за російського президента.