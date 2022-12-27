З Києво-Печерської лаври "виселяють" УПЦ Московського патріархату: у Мінкульті розповіли, про що йдеться

Договір стосується двох храмів Верхньої лаври

Мінкульт рекомендуватиме не продовжувати договір оренди із забороною в Україні УПЦ (МП), що знаходиться на межі, щодо двох храмів Києво-Печерської Лаври.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин міністр культури Олександр Ткаченко, йдеться про Трапезний та Успенський храми у Верхній лаврі.

За його словами, до відомства вже звернувся директор заповідника щодо інформування стосовно питання про закінчення договору оренди.

"Ми, на виконання указу президента про перевірку стану справ використання майна лаври, рекомендуватимемо таку угоду не продовжувати", — сказав він.

За словами Ткаченка, напередодні було створено комісію про перевірки майна лаври, і поки ці перевірки проводитимуться зазначені приміщення не використовуватимуться.

Щодо приміщень Нижньої лаври, то Ткаченко нагадав, що у 2013 році було укладено договір про безстрокове користування.

"Але є указ і міжвідомча комісія, нам доведеться перевірити, чи там не було порушень і з урахуванням цього приймати рішення", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Конституційний суд України зобов’язав УПЦ (МП) змінити свою назву таким чином, щоб вона відображала її зв’язки з Росією.