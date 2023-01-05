Укр

Не только "Киев за три дня": выяснилось, за сколько россия хотела захватить Львов

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Алексей Данилов убежден, что россияне рассчитывали дойти до Львова. Новость обновлена 05 января 2023, 06:55
Алексей Данилов убежден, что россияне рассчитывали дойти до Львова.. Фото Коллаж "Телеграфа"

Планы Кремля были разрушены, ведь Украина не только не упала в начале марта, но до сих пор ведет серьезную борьбу.

Полномасштабное российское вторжение в Украину, которое у Путина пытаются прикрывать "помощью народа Донбасса", имело целью захват всей Украины и установление своего марионеточного режима в Киеве. Возглавить временное правительство должен президент-беглец Виктор Янукович, а после 9 марта россияне планировали продолжить движение в западные области.

Больше подробностей о сломанных планах Кремля рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время телемарафона. По его словам, враг имел план, состоявший из двух основных этапов.

Первый – это захват Левобережья, включая Киев, до 7 марта. На это российской армии отводилось чуть больше двух недель, но "исполнители" с треском провалились.

"Именно в этот день один гражданин россии, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны", — убежден Данилов.

Следующим этапом должна была стать оккупация Правобережной Украины. В частности, за следующие 19 дней российские захватчики надеялись добраться до Львова, навязав свои правила и там. Впрочем, благодаря безумному сопротивлению населения, всего этого не произошло.

Отметим, что и сегодня остается вероятность еще одной попытки россиян захватить все государство. Для этого оккупанты могут снова попытаться прорваться в Киев, убежден Данилов.

Впрочем, вряд ли у врага это получится. "Телеграф" рассказывал, какой сейчас является обстановка на фронте благодаря анализу свежих карт боев в Украине.

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#Киев #Львов #Война #Вторжение #Алексей Данилов