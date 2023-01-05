Украина не должна поддаваться на провокацию, если только самим ВСУ не нужна оперативная пауза, говорит экс-переговорщик

Путинский приказ ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, это ловушка, устроенная нам путиным и турецким лидером Эрдоганом.

Москве нужна пауза для решения логистических проблем с поставками боекомплекта, чтоб собраться с силами и подготовиться к новому наступлению. А нам нельзя терять темп. Поэтому путин решил объявить одностороннее прекращение огня. А Эрдоган заинтересован получить перед президентскими выборами Нобелевскую премию мира, на которую его выдвинули, поэтому он выступил с соответствующим призывом к "сторонам конфликта", то есть, к Киеву.

Эта спецоперация была согласована путиным и Эрдоганом в ходе их телефонного разговора. Теперь, если мы остановимся – дадим противнику то, что ему нужно. А если не остановимся — нас обвинят в нежелании мира.

Я считаю, что мы не должны поддаваться на эту провокацию, если нам самим не нужна оперативная пауза. В конце концов, большинство наших граждан отметили Рождество 25 декабря. А в прифронтовой зоне, том же Бахмуте, Марьинке и Авдеевке, храмы, благодаря россии, уже давно закрыты.

Хотя, я допускаю, что мы можем пойти на такое перемирие чисто из политических соображений, чтоб не портить отношения с Эрдоганом.