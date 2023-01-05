Україна не повинна піддаватися на провокацію, якщо тільки самим ЗСУ не потрібна оперативна пауза, каже екс-переговорник

Путінський наказ запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня це пастка, влаштована нам путіним та турецьким лідером Ердоганом.

Москві необхідна пауза на вирішення логістичних проблем із поставками боєкомплекту, щоб зібратися з силами і підготуватися до нового наступу. А нам не можна втрачати темпу. Тому путін вирішив оголосити одностороннє припинення вогню. А Ердоган зацікавлений отримати перед президентськими виборами Нобелівську премію миру, на яку його висунули, тому він виступив із відповідним закликом до "сторін конфлікту", тобто до Києва.

Ця спецоперація була узгоджена путіним та Ердоганом під час їхньої телефонної розмови. Тепер, якщо ми зупинимося – дамо противнику те, що йому потрібне. А якщо не зупинимося, нас звинуватить у небажанні миру.

Я вважаю, що ми не повинні піддаватися цій провокації, якщо нам самим не потрібна оперативна пауза. Зрештою, більшість наших громадян відзначили Різдво 25 грудня. А у прифронтовій зоні, тому ж Бахмуті, Мар’їнці та Авдіївці, храми, завдяки росії, вже давно закриті.

Хоча, я припускаю, що ми можемо піти на таке перемир’я суто з політичних міркувань, щоб не псувати стосунків з Ердоганом.