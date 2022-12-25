До сліз: військові зворушливо привітали українців із Різдвом з фронту (відео)

У мережі з’явилися зворушливі відео привітань

З Різдвом Христовим 25 грудня українців привітали воїни Збройних Сил України, які наразі захищають рідну землю від російських окупантів на Донеччині.

Так, військові з 72-ї окремої механізованої бригади Чорних Запорожців записали відеозвернення, в якому привітали всіх українців зі святом та зачитали різні патріотичні вірші. На офіційній сторінці бригади було опубліковано відповідне відео.

Водночас українці та грузини 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу опублікували в мережі зворушливе відео, на якому вони виконують всесвітньо відомий "Щедрик", автором якого є український композитор Микола Леонтович. Воїни заспівали рядки, які знає кожен, перебуваючи в окопах, біля танків, а також у засніжених лісах.

"Ми — воїни 67 ОМБР, кістяк якої складають бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вже 9 рік поспіль зустрічаємо Різдво в засніжених окопах фронту далеко від своїх родин, воюємо з російським окупантом, бережемо ваш спокій та затишок. Аби хоч на мить відчути тепло Різдва ми заспівали традиційну різдвяну пісню "Щедрик". Ми переконані у нашій перемозі та віримо, що скоро всі українці зможуть відсвяткувати Різдво в мирній та головне соборній Україні", — написали військові в описі під відео.

У коментарях під роликами з нашими хоробрими військовими користувачі подякували їм за захист рідної землі від російських загарбників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що раніше українців із Різдвом Христовим привітав президент України Володимир Зеленський.