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До сліз: військові зворушливо привітали українців із Різдвом з фронту (відео)

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Військові привітали українців із Різдвом Новина оновлена 25 грудня 2022, 14:03
Військові привітали українців із Різдвом. Фото Колаж "Телеграфа"

У мережі з’явилися зворушливі відео привітань

З Різдвом Христовим 25 грудня українців привітали воїни Збройних Сил України, які наразі захищають рідну землю від російських окупантів на Донеччині.

Так, військові з 72-ї окремої механізованої бригади Чорних Запорожців записали відеозвернення, в якому привітали всіх українців зі святом та зачитали різні патріотичні вірші. На офіційній сторінці бригади було опубліковано відповідне відео.

Водночас українці та грузини 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу опублікували в мережі зворушливе відео, на якому вони виконують всесвітньо відомий "Щедрик", автором якого є український композитор Микола Леонтович. Воїни заспівали рядки, які знає кожен, перебуваючи в окопах, біля танків, а також у засніжених лісах.

"Ми — воїни 67 ОМБР, кістяк якої складають бійці Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", вже 9 рік поспіль зустрічаємо Різдво в засніжених окопах фронту далеко від своїх родин, воюємо з російським окупантом, бережемо ваш спокій та затишок. Аби хоч на мить відчути тепло Різдва ми заспівали традиційну різдвяну пісню "Щедрик". Ми переконані у нашій перемозі та віримо, що скоро всі українці зможуть відсвяткувати Різдво в мирній та головне соборній Україні", — написали військові в описі під відео.

У коментарях під роликами з нашими хоробрими військовими користувачі подякували їм за захист рідної землі від російських загарбників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що раніше українців із Різдвом Христовим привітав президент України Володимир Зеленський.

Теги:
#Україна #Військові #Вітання #Різдво #Щедрик