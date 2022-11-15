Коли українці відзначатимуть Різдво цього року: відмінності між датами 25 грудня та 7 січня

Парафії в різних областях країни вже заявили про намір святкувати Різдво у грудні, відповідно до новоюліанського календаря

В Україні вже не перший рік точаться суперечки про те, коли відзначати Різдво – найважливіше релігійне свято. Є дві дати – 7 січня та 25 грудня, остання з 2017 року стала державним вихідним днем, як і січнева. Поки що в українців, можна сказати, два Різдва, але громадська думка щодо переходу на григоріанський календар, за яким відзначає це свято більша частина світу, щороку змінюється.

Вже багато парафій виявили бажання святкувати Різдво 2022 року у грудні, зокрема йдеться про Черкаську, Чернівецьку, Івано-Франківську області. Синод Православної церкви України дав дозвіл на проведення богослужінь на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня, йдеться на офіційному сайті.

У чому різниця між датами 25 грудня та 7 січня

Думка про те, що нібито 25 грудня святкують лише католики, а не православні, не зовсім вірна. Обидві конфесії відзначають Різдво Христове в один день, але керуються різними літочисленнями – григоріанським та юліанським календарями. За юліанським календарем відзначають Православна церква України та Українська греко-католицька церква, а також Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви. Тоді як на Заході католики та величезна кількість православних святкують Різдво за григоріанським календарем, він точніший. Так, юліанський календар відстає вже на 13 днів, через що Різдво 2101 року припадає на 8 число, а не 7 січня.

Коли відзначатимуть Різдво в Україні у 2022 році

Цього року парафії можуть проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо цього захочуть віряни. Водночас дату 7 січня ніхто не скасовує і цього дня традиційно відбудуться святкові служби у храмах по всій країні.

Раніше глава Православної церкви України Єпіфаній заявляв, що перехід українців на григоріанський календар може тривати десятиліття. У ПЦУ розуміють, що різке встановлення нових церковних дат може не сприйняти суспільство і викликати як мінімум дискомфорт, тому якщо таке рішення й ухвалять, то тільки коли з’явиться бажання переважної кількості українців.

Зазначимо, що у разі переходу на новий календар усі різдвяні свята зрушуються на 13 днів.

Новий календар Різдвяного циклу свят

Раніше "Телеграф" писав, коли у 2023 році відзначатиметься ще одне важливе церковне свято – Великдень.