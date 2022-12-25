Сильні молитви на Різдво Христове: як молитися про здоров’я, мир, щастя і добробут

Є декілька сильних різдвяних молитов, з якими можна звернутися до Бога у свято

У неділю, 25 грудня 2022 року, закінчується передріздвяний піст і християни відзначатимуть Різдво Христове за григоріанським і новоюліанським календарем. Вважається, що в Різдво Христове молитви до Господа мають особливу силу.

Віряни з великою вдячністю звертаються у Святвечір до Сина Божого, а радість від події народження Христоса на землі не згасає вже понад дві тисячі років. У цей день християни відвідують урочисті богослужіння в храмах, а також можна звернутися до Ісуса Христа і щиро попросити у нього допомоги та заступництва за допомогою молитви самотужки вдома. Окрім "Отче наш" є ще багато сильних молитов на Різдво Христове.

Головна молитва на Різдво Христове – тропар свята

"Різдво Твоє, Христе Боже наш, осяяло світ світлом знання, бо через нього ті, хто служили зіркам, зіркою були навчені Тобі поклонятися, Сонцю правди, і знати Тебе, з висоти сходить Світило. Господи, слава Тобі!"

Молитва в Різдво на багатство й гроші

"Господи Ісусе Христе, Боже наш, зволив спасіння нашого заради на землі у плоті явитися і від Безневестної і Пречистої Діви Марії незречено родитися! Дякуємо Тобі, бо Ти сподобив нас, подвигом посту предочистившихся, досягнутих великого свята Твого Різдва і в радості духовній зі ангелами співати Тебе, з пастирями славословити, з волхвами поклонятися. Дякуємо Тобі, яко через велике Своє милосердя і безмірну милість до недугів наших, втішуєш нас нині не точію поживою духовною, а й трапезою святковою. Тому молимо Тебе, простягуючого щедру руку Твою, покриваючого все живе благом Твоїм, даючого всім їжу, відповідну часу і правилам церковним, благослови святковіє харчі, вірним людям Твоїм уготовання, від них же виконуюче Статуту Церкви Твоєї, в мимошедші дні посту утримувалися раби твої, нехай будуть вони куштувати їх зі подякою за здоров'я, в підкріплення сил тілесних, в радість. Щоб усі ми, всілякий достаток маючи, буяти будемо і в справи благіє, і від повноти вдячного серця славити Тебе, хто годує та втішає нас, разом із Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь".

Молитва в Різдво Христове про здоров'я

"У руки Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, поради та думки мої, справи мої і вся тіла і душі моєго руху. Вхід і вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець живота мого, день і годину подиху мого, кончину мою, упокоєння душі і тіла мого. Ти ж, о Премилостивий Боже, всього світу гріхами неподоланної доброти, незлобивий, Господи, мене, більше всіх чоловіків найгрішнішого, прийми в руки захисту Твого і визволи від усякого зла, очисти багаточисленні провини мої, подай виправлення злому і окаянному моєму життю і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди захисти мене, щоб ні в чимже коли розгніваю Твоє людинолюбство, імже покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей. Ворогом видимим і невидимим заборони, керуючи мене шляхом врятунку, доведи до Тебе, пристановища мого і бажань моїх краю. Даруй ми кончину християнську, бездоганну, мирну, від повітряних духів злоби збережи, на Страшному Твоєму Суді милостивий рабу Твоєму буди і приєднай ма праворуч благословенним Твоїм вівцям, та з ними Тобі, Творця мого, славлю на віки. Амінь."

Молитва на Різдво для незаміжніх

З превеликою радістю звертаюся до тебе, Матір Божа.

Ти та, хто наповнила любов'ю плід лона свого.

Я, раба Божа (своє ім'я) молю тебе зараз про допомогу.

Прошу, даруй мені любов взаємну і щиру.

Пішли мені чоловіка люблячого і турботливого,

щоб я могла ростити дітей в щасті та радості.

Хай святиться ім'я твоє. Амінь.

Різдвяна молитва Ангелу-Хранителю для дітей

"Ангел Божий, хранителю мій святий, на дотримання мені від Бога даний. Старанно молю тебе, ти мене в цей день просвіти, і від всілякого зла збережи, до благого діяння настанови, і на шлях порятунку направ. Амінь".

Раніше "Телеграф" розповідав, що парафії у різних регіонах України виявили бажання провести урочисті богослужіння на Різдво 25 грудня, на що дав дозвіл Синод Православної церкви України.