Сильные молитвы на Рождество Христово: как молиться о здоровье, мире, счастье и благополучии

Есть несколько сильных рождественских молитв, с которыми можно обратиться к Богу в праздник

В воскресенье, 25 декабря 2022 года, заканчивается предрождественский пост и христиане будут отмечать Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю. Считается, что в Рождество Христово молитвы к Господу обладают особой силой.

Верующие с большой благодарностью обращаются в Сочельник к Сыну Божьему, а радость от события рождения Христа на земле не угасает уже более двух тысяч лет. В этот день христиане посещают торжественные богослужения в храмах, а также можно обратиться к Иисусу Христу и искренне попросить у него помощи и покровительства с помощью молитвы дома. Кроме "Отче наш" есть еще много сильных молитв на Рождество Христово.

Главная молитва на Рождество Христово – тропарь праздника

"Рождение Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания. Ибо во время его служащие звездам были научены звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток свыше. Господи слава Тебе!"

Молитва в Рождество на богатство и деньги

"Господи Иисусе Христе Боже наш, изволивый спасения нашего ради на земли во плоти явитися и от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии неизреченно родитися! Благодарим Тя, яко сподобил еси нас, подвигом поста предочистившихся, достигнути великаго праздника Твоего Рождества и в радости духовной со ангелами воспевати Тя, с пастырями славословити, с волхвами поклонятися. Благодарим Тя, яко по великому милосердию Твоему и безмерному снисхождению к немощем нашим, утешаеши нас ныне не точию изобильною пищею духовною, но и трапезою праздничной. Темже молим Тя, отверзающаго щедрую руку Твою, исполняющего все живущее благ Твоих, дающаго всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничныя снеди, верным людем Твоим уготованныя, наипаче сия, от нихже повинующеся Уставу Церкви Твоея, в мимошедшии дни поста воздерживались рабы Твои, да будут оне вкушающим их со благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие и радость. Да вси мы, всякое довольство имуще, изобиловати будем и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славити Тя, питающаго и утешающаго нас, купно же и Безначальнаго Твоего Отца и Пресвятаго Духа во веки веков. Аминь".

Молитва в Рождество о здоровье

"В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь."

Молитва на Рождество для незамужних

С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья. Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего. Я, раба Божья (свое имя) молю тебя сейчас о помощи. Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней. Пошли мне мужа любящего и заботливого, чтобы я могла растить детей в счастье и радости. Да святится имя твое. Аминь.

Рождественская молитва Ангелу-Хранителю для детей

"Ангел Божий, хранителю мой святой, на соблюдение мне от Бога данный. Прилежно молю тебя, ты мне днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию наставь, и на путь спасения направь. Аминь.".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что парафии в разных регионах Украины изъявили желание провести торжественные богослужения на Рождество 25 декабря, на что дал разрешение Синод Православной церкви Украины.