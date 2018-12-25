Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года

Рождество Христово – это один из самых важных церковных праздников. И если православные празднуют его 7 января, то католики отмечают этот великий праздник 25 декабря. Предлагаем вашему вниманию красивые поздравления с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года.
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами - рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами -
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.
Поздравляем с Рождеством! Пусть Вам всегда звезды светят ярко, пусть ангел помогает и направляет в пути. Пусть в жизни окружает доброта и счастье. И чтобы в жизни чудеса случались, а главные мечты - осуществлялись.
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб Вы радовались чаще,
Я сегодня Вам желаю.
С Рождеством Вас поздравляю!
С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа - мечтами, пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба - большой удачей. Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник - настоящим чудом!
Поздравляем с Рождеством!
Открывайте двери в дом,
Запускайте в него счастье
Да гоните прочь ненастье.
Радуйтесь и улыбайтесь,
А вот веру постарайтесь
В сердце бережно хранить,
О добре Христа молить.
К свету вы душой стремитесь,
Рады будьте, не гордитесь,
Умным словом насладитесь!
Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.
Рождество - это время чудес,
Рождество - это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!
В светлый праздник Рождества
Я желаю всем добра,
Счастья, крепкого здоровья,
Жить в душе с большой любовью,
Чтоб родные рядом были,
Теплотой вас окружили,
Мира, света, волшебства,
Жизнь чтоб сказочной была!