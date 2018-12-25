Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года

В ночь на 25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество.

Рождество Христово – это один из самых важных церковных праздников. И если православные празднуют его 7 января, то католики отмечают этот великий праздник 25 декабря. Предлагаем вашему вниманию красивые поздравления с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года.

Поздравляю нынче с Рождеством,

Обязательно желаю счастья,

Заглянуло чтоб оно в ваш дом

Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

Рады мы, что знакомы с вами.

А взаимности у нас с вами - рекой.

Вас мы угостим сегодня пирогами,

От праздника хотим судьбы такой,

Которая бы шла всегда за нами.

Работаем ли мы, а может, заняты делами -

У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Поздравляем с Рождеством! Пусть Вам всегда звезды светят ярко, пусть ангел помогает и направляет в пути. Пусть в жизни окружает доброта и счастье. И чтобы в жизни чудеса случались, а главные мечты - осуществлялись.

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб Вы радовались чаще,

Я сегодня Вам желаю.

С Рождеством Вас поздравляю!

С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа - мечтами, пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба - большой удачей. Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник - настоящим чудом!

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Рождество - это время чудес,

Рождество - это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью,

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!