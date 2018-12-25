Скачать
Вторник, 25.12.2018
УПЦ МП обратится в Конституционный суд из-за закона о переименовании
УПЦ МП обратится в Конституционный суд из-за закона о переименовании
Разрушительное цунами Индонезии: количество жертв увеличилось до 429 человек
Разрушительное цунами Индонезии: количество жертв увеличилось
Шипулин официально объявил о завершении карьеры
Шипулин официально объявил о завершении карьеры
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года

Смотрите фото (20)
Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
12:08 Сегодня Телеграф

В ночь на 25 декабря католики по всему миру отмечают Рождество.

Рождество Христово – это один из самых важных церковных праздников. И если православные празднуют его 7 января, то католики отмечают этот великий праздник 25 декабря. Предлагаем вашему вниманию красивые поздравления с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года.

Поздравляю нынче с Рождеством,

Обязательно желаю счастья,

Заглянуло чтоб оно в ваш дом

Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

Рады мы, что знакомы с вами.

А взаимности у нас с вами - рекой.

Вас мы угостим сегодня пирогами,

От праздника хотим судьбы такой,

Которая бы шла всегда за нами.

Работаем ли мы, а может, заняты делами -

У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Католическое Рождество 2018: поздравления на украинском языке, картинки и смс

Поздравляем с Рождеством! Пусть Вам всегда звезды светят ярко, пусть ангел помогает и направляет в пути. Пусть в жизни окружает доброта и счастье. И чтобы в жизни чудеса случались, а главные мечты - осуществлялись.

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб Вы радовались чаще,

Я сегодня Вам желаю.

С Рождеством Вас поздравляю!

Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких

 

С Рождеством! Пусть сердце будет согрето любовью, а душа - мечтами, пусть жизнь радует приятными встречами с друзьями, а судьба - большой удачей. Пусть каждый день становится особым событием, а каждый праздник - настоящим чудом!

 

Католическое Рождество 2018: красивые поздравления, открытки, смс и стихи

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

Католическое и православное: особенности празднования Рождества 2019

 

Рождество - это время чудес,

Рождество - это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко. 

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

 

В светлый праздник Рождества

Я желаю всем добра,

Счастья, крепкого здоровья,

Жить в душе с большой любовью, 

Чтоб родные рядом были,

Теплотой вас окружили,

Мира, света, волшебства,

Жизнь чтоб сказочной была!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (20)

Все по теме:

Праздник, Смс, Рождество, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления с Рождеством, Поздравления с Рождеством в стихах, Открытки на Рождество, 25 декабря, Проза, Открытки с Рождеством, Вірші, Листівки, поздравления с Католическим Рождеством, Католическое Рождество 2018, Поздравления с Рождеством в прозе, Поздравления с Рождеством в смс, Поздравления с Рождеством в картинках, Поздравления с Рождеством в открытках, Поздравления с Рождеством в гифках, веселые поздравления с Рождеством Христовым, Стихи на Рождество, Поздравления с Рождеством с стихах, Свята, Новый год 2019, Рождество у католиков, Рождество 25 декабря, Католицьке Різдво 2018, Привітання з католицьким Різдвом, Різдво, Зимові свята.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
02 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
03 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
04 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
Опасный циклон: Украину засыпает снегом
Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря
Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
Красивые открытки с Католическим Рождеством 25 декабря 2018 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь