Рождественский Сочельник 2022: 12 постных блюд, которые обязательно должны быть на вашем столе

24 декабря соблюдается очень строгий пост

Уже в это воскресенье, 25 декабря, верующие, которые пользуются григорианским календарем, отмечают один из самых светлых и важный праздников в году — Рождество. Однако не стоит забывать и о дне, который предшествует этому празднику — о Сочельнике, или Святом вечере. Стоит отметить, что поскольку это последний день Рождественского поста, нужно знать, какие блюда можно подать на праздничный стол.

"Телеграф" рассказывает о 12 традиционных постных блюдах, которые должны быть на столе в Рождественский Сочельник. Отметим, что начинать трапезу на Святой вечер можно только тогда, когда на небе появится первая звезда, которая когда-то известила о рождении Иисуса Христа.

12 традиционных постных блюд для Рождественского Сочельника

Кутья — блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе. Именно с ложки кутьи должен начинаться праздничный ужин. Традиционно, кутью готовят из зерна, орехов, мака и меда.

Узвар из сухофруктов — напиток, который считается символом жизни и очищения.

напиток, который считается символом жизни и очищения. Вареники — должны быть постными, без добавления молока, яиц, сыра и мяса. В качестве начинки можно взять картошку, капусту, грибы, мак, яблоки и чернослив.

должны быть постными, без добавления молока, яиц, сыра и мяса. В качестве начинки можно взять картошку, капусту, грибы, мак, яблоки и чернослив. Голубцы — начинкой для таких голубцов может стать рис с овощами или пшено с грибами.

Капуста — традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами.

традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами. Соленья — не лишним будет украсить стол солеными огурцами, помидорами или грибами.

Гарнир — это может быть тушеный картофель, постное рагу или любая каша.

это может быть тушеный картофель, постное рагу или любая каша. Рыба — как именно вы ее приготовите, выбирайте сами.

Фасоль — блюда из бобовых сытости заменяют мясные блюда.

блюда из бобовых сытости заменяют мясные блюда. Борщ — обязательно нужно приготовить первое блюдо, однако варить его нужно без мяса.

обязательно нужно приготовить первое блюдо, однако варить его нужно без мяса. Десерт — принято выпекать рождественские пряники, основой которых является медовое пресное тесто. Также готовят постные и дрожжевые оладьи, блинчики и пампушки.

Салат — поскольку важным для христиан овощем является свекла, желательно приготовить салат с ее использованием. Это может быть винегрет.

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