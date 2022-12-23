Рождественский Сочельник 2022: 12 постных блюд, которые обязательно должны быть на вашем столе
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24 декабря соблюдается очень строгий пост
Уже в это воскресенье, 25 декабря, верующие, которые пользуются григорианским календарем, отмечают один из самых светлых и важный праздников в году — Рождество. Однако не стоит забывать и о дне, который предшествует этому празднику — о Сочельнике, или Святом вечере. Стоит отметить, что поскольку это последний день Рождественского поста, нужно знать, какие блюда можно подать на праздничный стол.
"Телеграф" рассказывает о 12 традиционных постных блюдах, которые должны быть на столе в Рождественский Сочельник. Отметим, что начинать трапезу на Святой вечер можно только тогда, когда на небе появится первая звезда, которая когда-то известила о рождении Иисуса Христа.
12 традиционных постных блюд для Рождественского Сочельника
- Кутья — блюдо, которое обязательно должно быть на праздничном столе. Именно с ложки кутьи должен начинаться праздничный ужин. Традиционно, кутью готовят из зерна, орехов, мака и меда.
- Узвар из сухофруктов — напиток, который считается символом жизни и очищения.
- Вареники — должны быть постными, без добавления молока, яиц, сыра и мяса. В качестве начинки можно взять картошку, капусту, грибы, мак, яблоки и чернослив.
- Голубцы — начинкой для таких голубцов может стать рис с овощами или пшено с грибами.
- Капуста — традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами.
- Соленья — не лишним будет украсить стол солеными огурцами, помидорами или грибами.
- Гарнир — это может быть тушеный картофель, постное рагу или любая каша.
- Рыба — как именно вы ее приготовите, выбирайте сами.
- Фасоль — блюда из бобовых сытости заменяют мясные блюда.
- Борщ — обязательно нужно приготовить первое блюдо, однако варить его нужно без мяса.
- Десерт — принято выпекать рождественские пряники, основой которых является медовое пресное тесто. Также готовят постные и дрожжевые оладьи, блинчики и пампушки.
- Салат — поскольку важным для христиан овощем является свекла, желательно приготовить салат с ее использованием. Это может быть винегрет.
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