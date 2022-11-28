Рождественский пост 2022: что запрещено есть и делать в эти 40 дней

Рождественский пост – последний из четырех многодневных постов года

В конце ноября выпадает важная церковная дата – начало шестинедельного предрождественского поста, Филиппов день. Он второй по важности и продолжительности после Великого поста. Наступает за сорок дней до одного из главных праздников для христиан – Рождества Христова.

Как сообщает "Телеграф", Рождественский пост начинают 28 ноября 2022 года православные христиане и греко-католики в Украине, то есть верующие, которые следуют юлианскому календарю. Последний из четырех многодневных постов года готовит нас к встрече одного из важнейших христианских праздников – Рождества Христова.

Дата начала и окончания Рождественского поста в 2022 году

Рождественский пост начинается с 28 ноября и продлится до самого Сочельника, то есть 6 января. Стоит отметить, что в Украине уже пять лет отмечают две даты Рождества: по григорианскому и новоюлианскому календарю – 25 декабря, юлианскому – 7 января. В первом случае начало поста выпало на 15 ноября.

Запреты Рождественского поста

В течение 40 дней поста верующие придерживаются ряда запретов. Запрещено устраивать свадьбы и шумные развлечения, курить и играть в азартные игры. Верующие не должны в это время грешить, ссориться, сквернословить, поступать нечестно.

Часть запретов Рождественского поста касается еды. Верующие обычно не употребляют в эти дни продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко, сыр, сливочное масло), а также алкоголь. Остаются в рационе фрукты, овощи, зелень, каши, хлеб, грибы, бобовые, орехи. Однако воспринимать пост как обычную диету – неправильно. Решение о том, что можно есть во время поста, христианин должен принимать вместе со своим духовником, взяв благословение на пост.

Главный же смысл Рождественского поста в том, чтобы очиститься от грехов, приблизиться к Богу, покаяться и встретить Рождество в молитвах и с чистой душой, намерениями и мыслями. Кроме того, некоторые категории людей могут не соблюдать пост, к примеру, больные, беременные, дети, военные и те, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Что нельзя есть в Рождественский пост

Условно предрождественский пост разделяют на несколько периодов. Каждый из этапов имеет определенные рекомендации касательно еды, а именно:

Первый этап (28 ноября — 19 декабря). По понедельникам употребляются продукты растительного происхождения, по вторникам, четвергам и субботам можно есть рыбу и масло. В среду и пятницу следуют сухому питанию.

По понедельникам употребляются продукты растительного происхождения, по вторникам, четвергам и субботам можно есть рыбу и масло. В среду и пятницу следуют сухому питанию. Второй этап (20 декабря — 1 января). Каждый понедельник разрешено есть растительную пищу без масла, во вторники и четверги — растительную пищу с маслом. Среда и пятница — сухое питание, суббота и воскресенье — горячая пища с маслом и рыба.

Каждый понедельник разрешено есть растительную пищу без масла, во вторники и четверги — растительную пищу с маслом. Среда и пятница — сухое питание, суббота и воскресенье — горячая пища с маслом и рыба. Третий этап (2 января — 6 января) – самый строгий. Сухого питания следует придерживаться по понедельникам, средам и пятницам. Горячую еду без масла употребляют во вторник и четверг, а с маслом – в выходные (субботу и воскресенье).

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