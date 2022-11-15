Когда украинцы будут отмечать Рождество в этом году: отличия между датами 25 декабря и 7 января

Парафии в разных областях страны уже заявили о намерении праздновать Рождество в декабре, в соответствии с новоюлианским календарем

В Украине уже не первый год идут споры о том, когда отмечать Рождество – важнейший религиозный праздник. Есть две даты – 7 января и 25 декабря, последняя с 2017 года стала государственным выходным днем, как и январская. Пока что у украинцев, можно сказать, два Рождества, но общественное мнение по поводу перехода на григорианский календарь, по которому отмечает этот праздник большая часть мира, с каждый годом меняется.

Уже многие парафии выразили желание праздновать Рождество в 2022 году в декабре, в частности речь идет о Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях. Синод Православной церкви Украины дал разрешение на проведения богослужений в честь Рождества Христова по новоюлианскому календарю, то есть 25 декабря, говорится на официальном сайте.

В чем отличия между датами 25 декабря и 7 января

Мнение о том, что якобы 25 декабря празднуют только католики, а не православные, не совсем верное. Обе конфессии отмечают Рождество Христово в один день, но руководствуются разными летоисчислениями – григорианским и юлианским календарями. Следуют юлианскому календарю Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, а также Российская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православные церкви. Тогда ка на Западе католики и огромное количество православных празднуют Рождество по григорианскому календарю, он более точный. Так, юлианский календарь отстает уже на 13 дней, из-за чего Рождество в 2101 году припадает на 8 число, а не 7 января.

Когда будут отмечать Рождество в Украине в 2022 году

В этом году парафии могут проводить рождественские богослужения 25 декабря, если этого захотят верующие. Вместе с тем, дату 7 января никто не отменяет и в этот день традиционно состоятся праздничные службы в храмах по всей стране.

Ранее глава Православной церкви Украины Епифаний заявлял, что переход украинцев на григорианский календарь может занять десятилетие. В ПЦУ понимают, что резкое установление новых церковных дат может не восприняться обществом и вызвать как минимум дискомфорт, поэтому если такое решение и примут, то только когда появится желание превалирующего числа украинцев.

Отметим, что в случае перехода на новый календарь все рождественские праздники сдвигаются на 13 дней.

Новый календарь Рождественского цикла праздников

Ранее "Телеграф" писал, когда в 2023 году будет отмечаться еще один важный церковный праздник – Пасха.