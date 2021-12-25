Красиві привітання та листівки з Різдвом 25 грудня 2021 року
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1698
Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим важливим святом.
Різдво Христове – це одне з найважливіших церковних свят, встановлених на честь народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Православні християни відзначають свято 7 січня, а католицька церква – 25 грудня. Варто зазначити, що з 2017 року українці відзначають Різдво двічі, і за законом, обидва дні є вихідними.
Різдво Христове для українців — це сімейне свято, під час якого вся сім’я збирається за одним столом, шануючи народження Ісуса Христа. Зазначимо, що святкування починається ще напередодні Різдва, із Святвечора, який відзначається 24 грудня або 6 січня.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги гарні привітання з "Католицьким" Різдвом 25 грудня, які обов’язково порадують ваших рідних, друзів та знайомих це великий день.
Привітання з Різдвом 25 грудня
З Різдвом Христовим вітаю,
Хай весело пройде свято бажаю.
Злагода нехай в домі панує,
Любов і щастя поруч мандрує,
Хай зігріває серце різдвяне тепло,
Наповнює душу ніжність й добро.
Вітаємо з Різдвом! Нехай Вам завжди зірки світять яскраво, нехай ангел допомагає та спрямовує у дорозі. Нехай у житті оточує доброта та щастя. І щоб у житті чудеса траплялися, а заповітні мрії здійснювалися.
З Різдвом Христовим, світлим святом,
Дозвольте щиро привітати.
Колядки, пісні, вірші веселі
Нехай лунають у вашій оселі.
Іще бажаю вам достатку,
І ладу в домі, і порядку.
Нехай усі будуть здорові
Й життя наповниться любов’ю!
З Різдвом! Нехай серце буде зігріте любов’ю, а душа — мріями, нехай життя тішить приємними зустрічами з друзями, а доля — великим успіхом. Нехай кожен день стає особливою подією, а кожне свято справжнім дивом!
Доля хай дарує милість
І прихильність, і дива.
Миру я бажаю в серці
В день священного Різдва.
Хай достаток буде в домі,
Розуміння і любов.
Прислухається хай янгол
До питань і молитов.
Найсвітлішого, гарного, святкового настрою. Радості, блиску в очах, усмішок, позитивних думок та везіння, душевної гармонії та лише справжніх людей поруч. Нехай казка в будинок прийде, промінь тепла та світла оберігатиме щодня. Вірте тільки у краще, тоді всі приємні зустрічі будуть невипадковими.
Вам достатку побажаю
В свято радісне — Різдво.
Принесе хай мир в оселю,
Щастя і любов воно.
На столі хай буде повно
Випивки й закусок.
У кишені буде грошей
Іноземних густо.
Вітаю з Різдвом! Нехай ваш будинок наповнюється теплом та затишком. Збуваються всі, навіть найменші, мрії. Серця близьких та рідних будуть зігріті любов’ю та турботою. А Різдвяна зірка завжди освітлює шлях!
Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-