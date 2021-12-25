Красиві привітання та листівки з Різдвом 25 грудня 2021 року

Обов’язково привітайте своїх рідних та близьких із цим важливим святом.

Різдво Христове – це одне з найважливіших церковних свят, встановлених на честь народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Православні християни відзначають свято 7 січня, а католицька церква – 25 грудня. Варто зазначити, що з 2017 року українці відзначають Різдво двічі, і за законом, обидва дні є вихідними.

Різдво Христове для українців — це сімейне свято, під час якого вся сім’я збирається за одним столом, шануючи народження Ісуса Христа. Зазначимо, що святкування починається ще напередодні Різдва, із Святвечора, який відзначається 24 грудня або 6 січня.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги гарні привітання з "Католицьким" Різдвом 25 грудня, які обов’язково порадують ваших рідних, друзів та знайомих це великий день.

Привітання з Різдвом 25 грудня

З Різдвом Христовим вітаю,

Хай весело пройде свято бажаю.

Злагода нехай в домі панує,

Любов і щастя поруч мандрує,

Хай зігріває серце різдвяне тепло,

Наповнює душу ніжність й добро.

Вітаємо з Різдвом! Нехай Вам завжди зірки світять яскраво, нехай ангел допомагає та спрямовує у дорозі. Нехай у житті оточує доброта та щастя. І щоб у житті чудеса траплялися, а заповітні мрії здійснювалися.

З Різдвом Христовим, світлим святом,

Дозвольте щиро привітати.

Колядки, пісні, вірші веселі

Нехай лунають у вашій оселі.

Іще бажаю вам достатку,

І ладу в домі, і порядку.

Нехай усі будуть здорові

Й життя наповниться любов’ю!

З Різдвом! Нехай серце буде зігріте любов’ю, а душа — мріями, нехай життя тішить приємними зустрічами з друзями, а доля — великим успіхом. Нехай кожен день стає особливою подією, а кожне свято справжнім дивом!

Доля хай дарує милість

І прихильність, і дива.

Миру я бажаю в серці

В день священного Різдва.

Хай достаток буде в домі,

Розуміння і любов.

Прислухається хай янгол

До питань і молитов.

Найсвітлішого, гарного, святкового настрою. Радості, блиску в очах, усмішок, позитивних думок та везіння, душевної гармонії та лише справжніх людей поруч. Нехай казка в будинок прийде, промінь тепла та світла оберігатиме щодня. Вірте тільки у краще, тоді всі приємні зустрічі будуть невипадковими.

Вам достатку побажаю

В свято радісне — Різдво.

Принесе хай мир в оселю,

Щастя і любов воно.

На столі хай буде повно

Випивки й закусок.

У кишені буде грошей

Іноземних густо.

Вітаю з Різдвом! Нехай ваш будинок наповнюється теплом та затишком. Збуваються всі, навіть найменші, мрії. Серця близьких та рідних будуть зігріті любов’ю та турботою. А Різдвяна зірка завжди освітлює шлях!

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть масово святкувати Різдво 25 грудня.